Kein Reiseland in Europa ist teurer als die Schweiz. Bild: Shutterstock

225 Franken für einen Tag – die Schweiz ist das sechstteuerste Reiseland der Welt

Ferien können ganz schön teuer sein. Wo man das grösste Reisebudget benötigt und was ein durchschnittlicher Ferientag in der Schweiz kostet, zeigt eine neue Studie des Reiseversicherers «Hellosafe».

Wer in der Schweiz Ferien macht, benötigt ein dickes Portemonnaie. Hotelübernachtungen, Restaurantbesuche oder die Eintrittspreise für touristische Attraktionen sind hierzulande deutlich teurer als beispielsweise in unseren Nachbarländern. Wie eine neue Studie des Reiseversicherers Hellosafe nun zeigt, kostet ein Ferientag in der Schweiz stolze 225 Franken.

Im Ranking der 136 untersuchten Länder liegt die Schweiz damit auf dem sechsten Rang. Noch teurer sind nur die Inseldestinationen Barbados (293 Franken), Antigua und Barbuda (274 Franken), St. Kitts und Nevis (241 Franken), die Malediven (233 Franken) sowie Grenada (230 Franken).

Zum Tagesreisebudget gehören alle Ausgaben, die der oder die Reisende vor Ort im Zielland tätigen. Dazu zählen Ausgaben für Unterkunft (Hotel oder Airbnb), Lebensmittel, Transport innerhalb des Landes (Flugzeug, Zug, Bus, andere öffentliche Verkehrsmittel oder auch Taxi) sowie für touristische Aktivitäten.

Nicht einberechnet wurden dagegen die Kosten für den Transport in das Zielland, also die Kosten für das Flugticket, den Zug oder Benzinkosten. Alle Daten wurden im September 2024 erhoben und mithilfe eines objektiven und subjektiven Ansatzes. Hellosafe weist dennoch darauf hin, dass es sich bei den Tagesreisebudgets um Schätzungen handelt, die von den tatsächlichen Entscheidungen und Abwägungen jedes Einzelnen abhängen.

Das günstigste Reiseland ist gemäss Hellosafe Laos. Nur 11 Franken kostet im südostasiatischen Land ein durchschnittlicher Reisetag. Dahinter folgen mit Kasachstan, Ghana, Ruanda und der Mongolei vier weniger bekannte Feriendestinationen.

Billigstes Reiseland in Europa ist gemäss des Rankings Serbien. Nur 31 Franken muss man hier für einen vollgepackten Reisetag ausgeben. Überraschend teuer ist ein Ferientag in Frankreich. Mit 168 Franken muss man in der Grande Nation deutlich mehr ausgeben als in Deutschland und Österreich, wo man mit 128 Franken über die Runden kommt. (pre)