Bischof Gmür will nächstes Jahr ein schweizweites kirchliches Gericht errichten

Bischof Felix Gmür hat am Freitag in Basel angekündigt, dass im Jahr 2024 ein bistumsübergreifendes kirchliches Strafgericht für Missbrauchsfälle errichtet wird. Damit antwortete er auf den Beschluss der Luzerner Synode, die Beiträge ans Bistum zu blockieren.

Mehrere Tote in Süd- und Ostukraine ++ Russischer Korrespondent stirbt in Ukraine

Vor dem Geisel-Austausch: «Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen und auf das Beste hoffen»

Gershon Baskin handelte in der Vergangenheit direkt mit der Hamas Deals aus, damit israelische Geiseln freikommen. Im Interview schätzt er ein, welche Faktoren die Erfolgschancen des bevorstehenden Austauschs mindern könnten.

2006 nahm die Hamas den israelischen Soldaten Gilad Schalit gefangen. Sie haben daraufhin fünf Jahre lang mit der Hamas verhandelt, bis er 2011 frei kam. Nun wollen die Hamas und Israel am Freitag israelische Geiseln gegen palästinensische Gefangene tauschen. Was halten Sie von diesem Abkommen?

Gershon Baskin: Es ist die bestmögliche Einigung, die man erzielen konnte. Für beide Seiten. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Austausch am Freitag in Gang kommt, dass er vier Tage schrittweise durchgeführt wird, so wie abgemacht, dass sich Israel und die Hamas danach einigen, die Feuerpause und den Austausch fortzuführen, für fünf, sechs, sieben, acht Tage … bis wir alle Geiseln aus dem Gazastreifen freibekommen.