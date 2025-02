Zwei Kandidaten stellte die Mitte auf: Martin Pfister und Markus Ritter. Zwei nominierten sich praktisch selbst für den Bundesrat: Christoph Blocher und Daniel Jositsch. Bild: srf arena

Einigkeit zu Blocher und Jositsch in der Bundesrat-«Arena»: «Das sind gebrannte Buben»

Im Vorfeld zur Bundesratswahl am 12. März haben sich zwei Männer selbst als Kandidaten vorgeschlagen, die sonst niemand in Betracht zieht: SVP-Doyen Christoph Blocher und SP-Ständerat Daniel Jositsch. Das war auch Thema in der «Arena».

Wir beginnen diese «Arena»-Review mit einem schlechten Gedicht:

Linke und Bevölkerung sehen rot,

die Bürgerlichen sind zufrieden,

die Mitte hat zwei konservative Männer aufs Ticket geschrieben.

Der St. Galler Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter und der Zuger Regierungsrat und Historiker Martin Pfister sind seit Freitag die offiziellen Kandidaten, die die Mitte für den Bundesrat vorschlägt. Der Erste kann kaum Englisch, kommt aus demselben Kanton wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter und ist bekannt für seinen offensiven, polarisierenden Politstil. Der Zweite hat auf nationaler Ebene keinerlei politische Erfahrung, gibt zu, sich ins Ukrainekrieg-Dossier erst noch einlesen zu müssen und war bis vor Kurzem schweizweit unbekannt.

Wie eine Tamedia-Umfrage gezeigt hat, finden nur gerade einmal 38 Prozent der Bevölkerung diese Auswahl in Ordnung.

Ist dieses Ticket das Beste, was die Mitte bieten kann? Muss sich die Bundesversammlung am 12. März wirklich daran halten? Oder kommt es zu einer «wilden Kandidatur»?

Um diese Fragen eierten in dieser «Arena» herum:

Pirmin Bischof, Ständerat (SO) und Mitglied des Parteipräsidiums Die Mitte

Michael Graber, Nationalrat (VS) und Parteileitungsmitglied SVP

Franziska Roth, SP-Ständerätin (SO) und Mitglied der aussenpolitischen Kommission

Matthias Michel, FDP-Ständerat (ZG) und Mitglied der aussenpolitischen Kommission

SP ist nicht zufrieden

Von einer Skala von eins bis zehn, wie toll findet SP-Ständerätin Franziska Roth die Auswahl, welche die Mitte ihr bietet? «Eins!», sagt Roth wie aus der Pistole geschossen.

Der eine – Markus Ritter – nutze seine Macht auf Bundesebene bereits jetzt nur für die Interessen der industriellen Landwirtschaft und nicht für die Gesamtbevölkerung, ja, nicht einmal für die kleinen Bauernbetriebe. Der andere – Martin Pfister – mache den Kanton Zug zu einem Steuerparadies, wodurch viele der anderen Kantone leiden würden.

Franziska Roth gibt Mitte-Ticket schlechte Note Video: srf/arena

Habe sie denn schon mal mit Pfister gesprochen, will Moderator Sandro Brotz wissen. Roth schnappt nach Luft. Dann kommt ein «Nein» heraus. Aber sie habe sich über Pfister informiert. Darum bilanziert Roth:

«Das sind zwei Herren, die am rechten Rand politisieren.» Franziska Roth, SP

Sie würden sich kaum voneinander unterscheiden.

SVP fordert, sich ans Ticket zu halten

Roths Votum macht SVP-Nationalrat Michael Graber hässig. Die SP ist aus seiner Sicht die letzte Partei, die sich über die Auswahl auf einem Bundesratsticket beschweren darf:

«Ihr habt selbst mit den letzten und vorletzten Wahlen sehr spezielle Tickets präsentiert.» Michael Graber, SVP

Bei Simonetta Sommarugas Nachfolge hätte die SP beschlossen, gar keine Männer aufs Ticket zu nehmen, so dass jemand wie der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch nicht zum Zuge kommen konnte. Und als Beat Jans in den Bundesrat gewählt worden war, hätte die SP Jon Pult mit aufs Ticket geschrieben. Graber ruft:

«Das sind politisch siamesische Zwillinge!» Michael Graber, SVP

Beide würden am «äussersten Rand» der SP politisieren. Diese Auswahl sei für das Parlament auch eine sehr schwierige Ausgangslage gewesen. Aber sie, die SVP, hätte sich brav ans SP-Ticket gehalten. Darum erwarte er das auch von der SP.

Graber: «Ihr habt Jositsch nicht kandidieren lassen!» Video: srf/arena

Roth will sich nicht vorschreiben lassen, wen sie wählt. Schon gar nicht von der SVP:

«Ich halte nicht viel von einem Ticket-Zwang. Ich behalte mir vor, nicht auf einem Ticket zu wählen.» Franziska Roth, SP

Ist das eine Drohung? Nein, findet Roth. Sie werde sich daran halten, jemanden von der Mitte zu wählen. Aber: «Vielleicht wird es eine Frau werden.»

Roth: «Ich halte nichts von Ticket-Zwang» Video: srf/arena

Mitte-Ständerat Pirmin Bischof merkt an:

«Jede wilde Stimme, die auf der einen oder anderen Seite weggeht, begünstigt den anderen Kandidaten.» Pirmin Bischof, Mitte

Denn es sehe so aus, als würde das Rennen zwischen Ritter und Pfister knapp werden. An dieser Stelle schaltet sich auch FDP-Ständerat Matthias Michel ein:

«Ein knappes Rennen zeigt, dass dieses Ticket valabel ist.» Matthias Michel, FDP

Die Elefanten im Raum: Blocher und Jositsch

Es ist eine steile These von Michel. Genauso wahrscheinlich ist es, dass sich ein knappes Rennen abzeichnet, weil die Auswahl schlecht ist. Dieser Meinung sind nicht nur Linke. Ausgerechnet aus der SVP hagelte es kürzlich Kritik. Von SVP-Übervater Christoph Blocher höchstpersönlich, der 2007 selbst als Bundesrat von der wilden Kandidatin Eveline Widmer-Schlumpf entthront wurde.

Auf «Teleblocher» sagte er, es gehe jetzt darum, jemanden zu finden, der das Verteidigungsdepartement wieder auf Kurs bringe. Deshalb müsse sich das Parlament bei der Wahl weder zwingend ans Ticket halten, noch daran, jemanden aus der Mitte-Partei zu wählen. Dann warf Blocher auch noch in den Raum:

«Ich selber würde die Aufgabe übernehmen.» Christoph Blocher, SVP

Einen ähnlichen Move brachte fast zeitgleich der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch. Auch er ein Verschmähter, der es sich selbst verbaut hat, in den Bundesrat gewählt zu werden. Im Interview mit CH Media sagte er, Kollege Werner Salzmann von der SVP wäre die perfekte Nachfolge für Viola Amherd. Er selbst würde die Position aber auch annehmen, wenn das Parlament vom Mitte-Ticket abkommen und ihn wählen würde.

Doch damit nicht genug: Jositsch verglich das ungeschriebene Gesetz, sich bei der Bundesratswahl ans Ticket der Parteien zu halten, mit der Diktatur in Russland. Bei solchen Aussagen kann selbst Franziska Roth in der «Arena» nur noch beschämt aufseufzen:

«Ich schätze Dani als Kollege sehr, aber hier hat er sich verrannt.» Franziska Roth, SP

Und Matthias Michel passendes Fazit nach dem Vorpreschen von Blocher und Jositsch:

«Das sind gebrannte Buben.» Matthias Michel, FDP

Michel: «Auffällig, wer die Tickets am meisten kritisiert» Video: srf/arena

Damit ist alles und abermals nichts gesagt. Schlauer ist man nach dieser «Arena» nicht. Aber immerhin lässt sich auch das in einem schlechten Gedicht zusammenfassen:

Jositsch ist in der Theorie rot,

Blocher inzwischen alt und grau,

wen der Parlamentarier am 12. März wählen soll, weiss er immer noch nicht so genau.