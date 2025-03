Die «Arena» vom Freitagabend war emotional, ernst und brachte einige kaum überwindbare Differenzen zutage. Aber es war auch eine «Arena», in der noch etwas anderes aufflammte. So huschte den Gästen selbst im Eifer des Gefechts immer wieder ein Lächeln übers Gesicht, wenn sie verbal zur Attacke schritten oder heftige Vorwürfe einstecken mussten. Nicht (nur) aus Häme, sondern auch aus Freude an der Auseinandersetzung, so schien es. Die Metapher mit den «Chäpsli»-Pistolen, sie war vielleicht doch nicht so weit hergeholt.

«Wenn Sie schon Geld sparen, dann müssen Sie nicht in so einen Mist investieren.»

Spätestens an dieser Stelle wurde klar, was es bedeutet, wenn Müller sagt, man müsse nun Prioritäten setzen und die Verteidigungsfähigkeit ins Zentrum stellen.

Der Luzerner Ständerat Müller gab zu bedenken, dass man das «S» in VBS nicht vergessen dürfe: Der Sport hatte es als Diskussionsthema neben der Verteidigung tatsächlich etwas schwer. Was der FDP-Mann unter «Sport» versteht, zeigte sich erst im Verlauf der Sendung.

Eigentlich ging es an diesem Abend ja um den neuen Mitte-Bundesrat Martin Pfister. Beim Rätselraten, wer ihn am Mittwoch gewählt hatte und wer nicht, äusserte sich die Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter überraschend deutlich.

«Wir wollen aufholen» – Millionen-Förderung für Breitband-Internet auf dem Land

Der Bundesrat will den Zugang zu sehr schnellem Internet landesweit sicherstellen, auch in ländlichen Regionen. Er schickt dazu ein neues Gesetz in die Vernehmlassung.

Der Bundesrat möchte den Ausbau der Infrastruktur befristet mit bis zu 365 Millionen Franken fördern. Kommunikationsminister Albert Rösti informierte am Freitagnachmittag an einer Medienkonferenz in Bern über die sogenannte Gigabitstrategie. «Fördergelder fliessen nur dann, wenn in einem Gebiet ein rentabler Ausbau nachweislich nicht möglich ist», sagte er. Die Landesregierung hatte zuvor anlässlich ihrer Sitzung die Vernehmlassung zum Breitbandfördergesetz eröffnet.