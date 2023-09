Keine Staumeldungen mehr im Radio – das fordert ein Grüner

Auf jeden Fall! Nein! Was ist Radio? Was ist Verkehr? Ich fahr Zug.

Dabei sollen nicht auf allen Sendern die Staumeldungen verschwinden, wenn es nach Töngi ginge, sondern nur auf den Sendern SRF 1 und SRF 3, die in der ganzen deutschsprachigen Schweiz senden. Tatsächlich kommt der Vorstoss nicht von Ungefähr. Denn Radio Virus, ebenfalls ein Produkt von SRF, sendet keine Stau-Nachrichten mehr. Und auch Deutschland Funk, einer der meistgehörten Sender in Deutschland «hat die Staumeldungen aufgrund veränderter Nutzungsgewohnheiten abgeschafft», schreibt Töngi in der Motion.

Schweiz will keine systematischen Grenzkontrollen im Süden

Die Schweiz will aktuell keine Grenzkontrollen im Süden einführen. Das sagte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider am Donnerstag am Rande des Treffen der EU-Innenministerinnen und -minister in Brüssel.