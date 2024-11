In Andermatt Sedrun Disentis profitieren Einheimische von grosszügigen Rabatten. Bild: Shutterstock

Warum Einheimischen-Preise für Skitickets teilweise gestrichen wurden

Die Preise für das Skifahren in der Schweiz sind ein ständiges Diskussionsthema. Während die Normalpreise teilweise hoch sind, profitieren Einheimische vielerorts von hohen Rabatten. Aber längst nicht mehr überall – und das hat einen Grund.

Mehr «Schweiz»

Skifahren ist ein teurer Spass. Da ist es nur richtig, dass wenigstens diejenigen von billigeren Preisen profitieren, die direkt bei einem Skigebiet leben und deren Dörfer von Touristen stark besucht werden.

Methode und Erhebung

Aber wie gross sind diese Rabatte? Wir haben bei 40 der grössten Skigebieten der Schweiz angefragt, wie sie es mit Preisen für Einheimische halten. Dabei fokussieren wir auf die Tarife für Erwachsene. Es wäre sonst zu unübersichtlich geworden. Denn viele Gebiete haben auch noch Jugendliche- und Kinder-Abos, kleine Kinder bis ca. 6 Jahre sind vielerorts gar gratis. Teilweise sind Familienabos erhältlich

Wichtig auch: für die Farbgebung der Grafik verwendeten wir die Normalpreise. Rabatte bei Vorverkäufen sind in den Bemerkungen notiert und unten in der Liste aufgeführt.

Hier kannst du nicht mehr Skifahren: Diese Wintersportorte schliessen ihre Skigebiete wegen Schneemangels für immer

So ergibt sich ein gutes Bild, wie stark Einheimische in den einzelnen Skigebieten profitieren. Die Gesamtpreise über sämtliche Skigebiete zu vergleichen, macht allerdings weniger Sinn. Teilweise sind nur noch Jahres- und keine Saisonabos mehr erhältlich und Verbundbillette machen den direkten Vergleich zusätzlich schwer (unter anderem der Magic Pass, dazu kommen wir später noch).

Leider wollten nicht alle Skigebiete die Preise für Einheimische bekannt geben. Entweder, weil man das nicht öffentlich kommuniziert oder weil die Tarifstruktur zum Teil sehr komplex sei und nur für Verwirrung sorge. In der Liste sind die (grossen) Skigebiete zur Vollständigkeit trotzdem. Und vielleicht kannst du uns ja in den Kommentaren einen Anhaltspunkt liefern.

Die Übersichtskarte

Doch genug der langen Reden. Das sind die Rabatte für Einheimische in 41 der grössten Schweizer Skigebieten:

Und so sieht das in der Übersicht aus. In der Tabelle sind nur diejenigen Skigebiete, welche Auskunft erteilten:

Und was hat der Magic Pass damit zu tun?

Auffällig ist bei der Karte, dass insbesondere in der französischsprachigen Schweiz viele Skigebiete keine Einheimischen-Rabatte gewähren. Oder besser: nicht mehr.

Denn dort ist meist der Magic Pass gültig. Dieser Verbundpass ist eine Jahreskarte und in 80 Skigebieten gültig. Wenn du ihn früh genug kaufst für nur 399 Franken. Mit so tiefen Preisen können selbst Einheimischen-Preise nicht mithalten. Darum kippten diverse Destinationen das Angebot für ihre Einwohner. Es bleibt spannend, wie sich der Magic Pass weiter ausbreitet und was die Folgen für die bisherigen Vorteile der Einheimischen sind.

Im nächsten Jahr gehört neu auch Gstaad zum Magic Pass – dort erhalten Einheimische aktuell fast 30 Prozent Rabatt auf eine Saisonkarte und bezahlen im Vorverkauf 625 Franken.

Details zu den Skigebieten

Schauen wir uns die verschiedenen Skigebiete noch in der Auflistung an. Wir haben sie dafür innerhalb von Grossregionen alphabetisch geordnet.

Wallis & Waadt

4 Vallées

Rabatt für Einheimische: 37,9%

Einheimisch: Einwohner der Bezirke: Sierre, Sion, Hérens, Conthey, Martigny, Entremont, Saint-Maurice und Monthey

Sonstiges/Vorverkauf: Vorverkauf: 1249 Fr., Einheimische 700 Fr., Saisonabo inkl. Vorteilsheft z.B. für Aletsch Arena.

Aletsch Arena

Rabatt für Einheimische: Keine Info

Einheimisch: Keine Info

Sonstiges/Vorverkauf: Einheimischen-Preise nicht öffentlich.

Alpes vaudoises

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: keine Ermässigung

Sonstiges/Vorverkauf: Magic Pass ist ganzjährig. Je früher man kauft, desto billiger. Im März 399 Fr.

Crans-Montana

Rabatt für Einheimische: 53,8%

Einheimisch: Erstwohnsitz UND steuerlicher Wohnsitz in einer der Gemeinden des Hochplateaus.

Sonstiges/Vorverkauf: Vorverkauf Einheimische: 449 Fr, alle mit Wohnsitz im Wallis: 699 Fr. (Vorverkauf 499 Fr.), alle anderen: 1189 Fr. (Vorverkauf 899 Fr.).



Glacier 3000

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: keine Ermässigung

Sonstiges/Vorverkauf: Wer das Top4-Saisonabo hat, bezahlt 200 Fr. fürs Abo.

Lötschental

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: keine Ermässigung

Sonstiges/Vorverkauf: Magic Pass ist ganzjährig. Je früher man kauft, desto billiger. Im März 399 Fr.

Portes du Soleil

Rabatt für Einheimische: 30,2%

Einheimisch: Steuerrechtlicher Wohnsitz im Wallis oder Aigle, Bex, Corbeyrier, Gryon, Lavey, Morcles, Leysin, Ollon, Ormont & Yvorne.

Sonstiges/Vorverkauf: Verschiedene Verkaufsperioden, billigster Vorverkauf Auswärtige: 912 Fr.

Rosswald (Simplon)

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: keine Ermässigung

Sonstiges/Vorverkauf: Magic Pass ist ganzjährig. Je früher man kauft, desto billiger. Im März 399 Fr.

Saas-Fee

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: keine Ermässigung

Sonstiges/Vorverkauf: Magic Pass ist ganzjährig. Je früher man kauft, desto billiger. Im März 399 Fr.

Saas-Grund

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: keine Ermässigung

Sonstiges/Vorverkauf: Magic Pass ist ganzjährig. Je früher man kauft, desto billiger. Im März 399 Fr.

Val d'Anniviers

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: keine Ermässigung

Sonstiges/Vorverkauf: Magic Pass ist ganzjährig. Je früher man kauft, desto billiger. Im März 399 Fr.

Vallée de Joux

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: keine Ermässigung

Sonstiges/Vorverkauf: Magic Pass ist ganzjährig. Je früher man kauft, desto billiger. Im März 399 Fr.

Villars - Gryron - Diablerets

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: keine Ermässigung

Sonstiges/Vorverkauf: Magic Pass ist ganzjährig. Je früher man kauft, desto billiger. Im März 399 Fr.

Visperterminen

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: keine Ermässigung

Sonstiges/Vorverkauf: Magic Pass ist ganzjährig. Je früher man kauft, desto billiger. Im März 399 Fr.

Zermatt

Rabatt für Einheimische: Keine Info

Einheimisch: Keine Info

Sonstiges/Vorverkauf: Einheimischen-Preise nicht öffentlich.

Diese Skigebiete gibt's nicht mehr: Diese Schweizer Skigebiete wurden schon stillgelegt (SPOILER: Es sind sehr viele)

Graubünden

Andermatt Sedrun Disentis

Rabatt für Einheimische: 50%

Einheimisch: Steuerrechtlicher Wohnsitz in den Gemeinden: Disentis, Tujetsch (Sedrun), Andermatt, Hospental, Realp

Sonstiges/Vorverkauf: Vorverkauf Auswärtige: 873 Fr.. Spezialtarif Zweitwohnungsbesitzer: 951 Fr. (Vorverkauf 742 Fr.). Für alle nur Jahresabos Sommer&Winter, inkl. Zugticket zwischen Andermatt und Disentis.

Arosa Lenzerzeide

Rabatt für Einheimische: Keine Info

Einheimisch: Keine Info

Sonstiges/Vorverkauf: Einheimischen-Preise nicht öffentlich.

Corvatsch Diavolezza

Rabatt für Einheimische: 36,5%

Einheimisch: Erstwohnsitz in einer Oberengadiner Gemeinde.

Sonstiges/Vorverkauf: Preise für das jeweilige Jahresabo der Oberengadiner Bergbahnen für Auswärtige (ENGADINcard 365) und Einheimische (PIZcard 365), inkl. diverse Ermässigungen, zB im ÖV. Rabatt bei Verlängerung.

Corviglia

Rabatt für Einheimische: 36,5%

Einheimisch: Erstwohnsitz in einer Oberengadiner Gemeinde.

Sonstiges/Vorverkauf: Preise für das jeweilige Jahresabo der Oberengadiner Bergbahnen für Auswärtige (ENGADINcard 365) und Einheimische (PIZcard 365), inkl. diverse Ermässigungen, zB im ÖV. Rabatt bei Verlängerung.

Davos Klosters

Rabatt für Einheimische: 49,7%

Einheimisch: Einwohner von: Davos, Klosters-Serneus, Saas, Küblis, Pragg-Jenaz, Jenaz, Fideris, St. Antönien, Furna, Schmitten, Alvaneu Dorf und Filisur.

Sonstiges/Vorverkauf: ESA-Jahreskarte für Einheimische für alle Bahnen von Davos Klosters gültig. Auswärtige kaufen die TopCard Jahreskarte für Davos Klosters, Arosa Lenzerheide und Laax.

Flims Laax Falera

Rabatt für Einheimische: Keine genaue Info

Einheimisch: Einwohner von Flims, Laax, Falera und Trin erhalten einigen weiteren umliegende Gemeinden.

Sonstiges/Vorverkauf: Einheimischen-Preise nicht öffentlich. Aber Einwohner erhalten «einen grosszügigen Einheimischen-Tarif für das Saisonabonnement. Dieser Tarif variiert je nach Gemeinde, je nach Landbesitz und Beteiligung an der Bergbahninfrastruktur. Das Konstrukt ist relativ komplex.» TopCard-Vorverkauf: 1300 Fr.

Muottas Muragl

Rabatt für Einheimische: 36,5%

Einheimisch: Erstwohnsitz in einer Oberengadiner Gemeinde.

Sonstiges/Vorverkauf: Preise für das jeweilige Jahresabo der Oberengadiner Bergbahnen für Auswärtige (ENGADINcard 365) und Einheimische (PIZcard 365), inkl. diverse Ermässigungen, z.B. im ÖV. Rabatt bei Verlängerung.

Obersaxen Mundaun

Rabatt für Einheimische: 27,4%

Einheimisch: mit Wohnsitzbestätigung einheimisch: Obersaxen, Lumnezia, Ilanz oder regional: ab Laax/Safiental bis Sedrun

Sonstiges/Vorverkauf: Tarifgruppen: Einheimisch 570 Fr., Regional 650 Fr., Auswärtige 785 Fr.

San Bernardino

Rabatt für Einheimische: 50%

Einheimisch: Der Besitz eines Hauses in San Bernardino ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme der wichtigsten Skipass-Ermässigung für Einheimische.

Sonstiges/Vorverkauf: Vorverkauf Erwachsene: 575 Fr, Einheimische: 287.50 Fr.

Savognin

Rabatt für Einheimische: Keine Info

Einheimisch: Wohnsitz in den 11 Dörfern im Surses.

Sonstiges/Vorverkauf: Einheimischen-Preise nicht öffentlich.

Scuol

Rabatt für Einheimische: Keine Info

Einheimisch: Keine Info

Sonstiges/Vorverkauf: Einheimischen-Preise nicht öffentlich.

Silvretta Arena

Rabatt für Einheimische: Keine Info

Einheimisch: Keine Info

Sonstiges/Vorverkauf: Einheimischen-Preise nicht öffentlich.

Berner Oberland

Adelboden

Rabatt für Einheimische: 29,8%

Einheimisch: Zivilrechtlichen & steuerrechtlichen Wohnsitz in: Adelboden, Aeschi, Boltigen, Därstetten, Erlenbach, Frutigen, Gsteig, Kandergrund, Kandersteg, Krattigen, Lauenen, Lenk, Oberwil, Reichenbach, Rougemont, Saanen, St.Stephan, Zweisimmen.

Sonstiges/Vorverkauf: Vorverkaufspreise (1.10.-15.12.24): Auswärtige: 850 Fr., Einheimische 635 Fr., Auswärtige kaufen Top4-Karte. Einheimische erhalten Saisonabo nur für Adelboden-Lenk.

Diemtigtal

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: Keine Einheimischen-Tarife

Sonstiges/Vorverkauf: Magic Pass ist ganzjährig. Je früher man kauft, desto billiger. Im März 399 Fr.

Gstaad

Rabatt für Einheimische: 27,3%

Einheimisch: Zivilrechtlichen & steuerrechtlichen Wohnsitz in: Saanen, Gsteig, Lauenen, Zweisimmen, St. Stephan, Lenk, Boltigen, Oberwil, Därstetten, Erlenbach, Rougemont, Chateau d’Oex, Rossiniere, Albeuve, Montbovon, Lessoc, Neurivue

Sonstiges/Vorverkauf: Vorverkauf Auswärtige: Erwachsene: 850 Fr., Einheimische: 625 Fr., Einheimischen-Abo nur Gstaad.

Jungfrau Skiregion

Rabatt für Einheimische: 48,2%

Einheimisch: Alle mit Einheimischen-Ausweis für Verwaltungsregion Interlaken-Oberhasli.

Sonstiges/Vorverkauf: Auswärtige kaufen den Top4-Pass.Vorverkauf: 850 Fr., Einheimischen-Abo nur Jungfrau Ski Region, nicht Top4.

Lenk

Rabatt für Einheimische: 29,8%

Einheimisch: Zivilrechtlichen & steuerrechtlichen Wohnsitz in: Adelboden, Aeschi, Boltigen, Därstetten, Erlenbach, Frutigen, Gsteig, Kandergrund, Kandersteg, Krattigen, Lauenen, Lenk, Oberwil, Reichenbach, Rougemont, Saanen, St.Stephan, Zweisimmen.

Sonstiges/Vorverkauf: Vorverkaufspreise (1.10.-15.12.24): Auswärtige: 850 Fr., Einheimische 635 Fr., Auswärtige kaufen Top4-Karte. Einheimische erhalten Saisonabo nur für Adelboden-Lenk.

Meiringen-Haslliberg

Rabatt für Einheimische: 23,2%

Einheimisch: Bewohner des Verwaltungskreises Interlaken-Oberhasli und des Kantons Obwalden

Sonstiges/Vorverkauf: Preise für Jahresabo. Vorverkauf Auswärtige: 770 Fr., Einheimische: 580 Fr. Einheimische können auch ein Winterabo für 570 Fr. (Vorverkauf: 520 Fr.) kaufen.

Wenn Amerikaner in die Schweiz kommen: Rauszeit Das schockiert Amerikaner, die erstmals Schweizer Skigebiete sehen

Ost- und Innerschweiz

Amden-Weesen

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: keine Ermässigung

Sonstiges/Vorverkauf: Vorverkauf: 350 Fr., Vorteile für Aktionäre mit z.B. Gratis-Winter-Tageskarten

Chäserrugg

Rabatt für Einheimische: Keine Info

Einheimisch: Keine Info

Sonstiges/Vorverkauf: Keine Antwort erhalten

Engelberg

Rabatt für Einheimische: 34,7%

Einheimisch: Wohnsitz in den Gemeinden Engelberg & Wolfenschiessen, sowie Personen mit Alpgenossentitel (unabängig vom Wohnsitz).

Sonstiges/Vorverkauf: Vorverkauf Erwachsene: 950 Fr.

Flumserberge

Rabatt für Einheimische: 20%

Einheimisch: Unterschiedliche Einheimisch-Kategorien, abhängig vom steuerlichen Erstwohnsitz.

Sonstiges/Vorverkauf: Nur Jahreskarten, Rabatt für Einheimische «grösstenteils 20%».

Hoch-Ybrig

Rabatt für Einheimische: 32,4%

Einheimisch: Fester Wohnsitz im Ybrig (Gemeinden Unteriberg/Studen & Oberiberg)

Sonstiges/Vorverkauf: Vergünstigungen auf Saison- und Jahreskarten. Kinder 160 statt 360 Fr.

Malbun

Rabatt für Einheimische: Kein Rabatt

Einheimisch: Keine Ermässigung

Sonstiges/Vorverkauf: Vorverkauf Erwachsene: 459 Fr.

Pizol

Rabatt für Einheimische: 16,6%

Einheimisch: Mit Einheimischen-Ausweis von: Bad Ragaz, Fläsch, Maienfeld, Mels, Pfäfers, Vilters-Wangs

Sonstiges/Vorverkauf: Verschiedene Verkaufsperioden, Voverkaufsrabatt bis zu 20 Prozent.Auch Tageskarten & Einzelfahrten zum Einheimischen-Tarif.

Wildhaus

Rabatt für Einheimische: 21,5%

Einheimisch: Haupt-Wohnsitz in Wildhaus-Alt. St. Johann oder Grabs

Sonstiges/Vorverkauf: Vorverkaufspreise gültig bis Ende November. Abo auch in Grüsch-Danusa gültig, sowie 50% Tageskarten-Rabatt auf Partnerskigebiete. Weitere Angebote wie «Top of Kids» für die ganze Familie erhältlich.