Roger Federer in der Kaffeepause mit Trevor Noah. Bild: twitter

Im Zürcher Hauptbahnhof: Roger Federer dreht Werbespot mit Trevor Noah

Am Zürcher Hauptbahnhof geht es meistens geschäftig zu und her, doch am Mittwoch war der Trubel noch ein wenig grösser als sonst. Der Grund: Roger Federer tauchte bei den Gleisen auf, und das nicht alleine, sondern mit seinem guten Freund, dem ehemaligen US-Talkshowmoderator Trevor Noah.

Die beiden waren freilich nicht alleine, sondern umringt von Kameraleuten und Sicherheitspersonal. Laut «20 Minuten» drehten Federer und Noah vermutlich einen Werbespot für Schweiz Tourismus und die neue Goldenpass-Express-Linie, die Montreux am Genfersee per Zug direkt mit Interlaken zwischen Thuner und Brienzer See verbinden soll. Schweiz Tourismus wollte sich gegenüber dem Newsportal nicht dazu äussern.

Das Set für Federer und Noah am Zürcher HB. Bild: twitter

Um was für einen Werbespot es sich letztendlich handelte, war den meisten Pendlerinnen und Pendlern, die Federer und Noah am HB erblickten, offenkundig egal: Sie freuten sich die Schweizer Tennislegende und seinen prominenten US-Kumpel in der Öffentlichkeit zu sehen. Die beiden Stars zeigten sich derweil gut gelaunt und posierten bereitwillig für das ein oder andere Foto oder winkten den Leuten zu.

Federer, der seinen Rücktritt vom Spitzensport Mitte September des vergangenen Jahres verkündete, ist seit Jahren wohl nicht nur der bekannteste Sportler der Schweiz, sondern auch das gefragteste Werbegesicht. Er stand bereits für zahlreiche Schweizer und internationale Unternehmen und Marken vor der Kamera, so beispielsweise für Rolex, Lindt & Sprüngli, Sunrise, Mercedes Benz oder eben auch Schweiz Tourismus. (con)