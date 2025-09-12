Autofahrer zeigt Strassenarbeitern Stinkefinger – fast 5000 Franken Strafe

Im Kanton Freiburg ist ein Autofahrer verurteilt worden, weil er Strassenarbeitenden des Kantons den Stinkefinger gezeigt und diese rücksichtslos überholt hatte. Der Mann wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 70 Franken und einer Busse von 600 Franken verknurrt.

«Dieses Urteil ist ein Aufruf zu Vorsicht und Respekt.»

Dazu auferlegte ihm das Bezirksgericht Greyerz auch noch die Verfahrenskosten und die Kosten des Anwalts des hauptsächlich betroffenen Strassenarbeiters. «Dieses Urteil ist ein starkes Signal gegen jede Form von Unhöflichkeit gegenüber dem Personal des Strassenunterhalts sowie ein Aufruf zu Vorsicht und Respekt», teilte der Staat Freiburg am Freitag mit.

Das Tiefbauamt stellte häufig Vorfälle fest, bei denen es zu Beleidigungen, groben Gesten, Drohungen und Gefährdungen kommt, wenn das Personal Strassenunterhaltsarbeiten ausführe, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Kanton ermutigte die Mitarbeitenden, solches Fehlverhalten systematisch zu melden.

Der Verurteilte verzichtete darauf, gegen das Urteil Berufung einzulegen. (sda)