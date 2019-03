Zu viel Schnee! Autobahn A2 vor dem Gotthard gesperrt

Schweiz

Schnee! Autobahn A2 vor dem Gotthard gesperrt



Bild: http://www.gotthard-strassentunnel.ch/de/mitteilungen/webcams/

Wer dem emsigen Schneetreiben in der Deutschschweiz entfliehen will, kann dies nicht im Tessin tun - zumindest nicht via Gotthardtunnel. Die Autobahn A2 ist zwischen Amsteg und dem Tunnel gesperrt. Die Fahrbahn ist komplett mit Schnee überdeckt, Räumungsfahrzeuge sind im Einsatz.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Amsteg und Gotthard-Tunnel gesperrt, Schneefall, Schneeräumfahrzeuge im Einsatz — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 11. März 2019

Der vorübergehende Wintereinbruch hält die Alpennordseite derzeit in Atem. Nach dem stürmischen Wochenende ist es in weiten Teilen des Flachlands zu teils heftigen Schneefällen gekommen.

Aber auch auf der Alpensüdseite fällt kräftig Schnee - auch bei Airolo wurde die Autobahn wenig später gesperrt.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - in Höhe Airolo gesperrt, Schneefall — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 11. März 2019

Und die kurzfristigen Prognosen sind nicht sehr erheiternd. Laut meteonews.ch ist erst am Samstag wieder mit wärmeren Temperaturen und Sonnenschein zu rechnen. (aeg)

