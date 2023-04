Evakuierte Schweizer aus dem Sudan sind zurück – jetzt informiert Cassis

«Wir mussten fast alles zurücklassen»: Botschafter schildert Flucht aus dem Sudan

Das Personal der Schweizer Botschaft in Khartum ist am Dienstagmorgen in der Schweiz eingetroffen. Aussenminister Ignazio Cassis empfing Botschafter Christian Winter und sein Team am Flughafen Bern-Belp, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Bundesrat Cassis begrüsst Botschafter Christian Winter. Bild: keystone

Das gesamte Personal der Botschaft sei in Sicherheit und ein Grossteil in der Schweiz, sagte Cassis an der anschliessenden Medienkonferenz. Das Flugzeug landete um 06.05 Uhr in Bern nach einem Tankstopp in Luxor.

7:13 «Wir rufen die Konfliktparteien zu einem sofortigem Waffenstillstand auf» Aussenminister Cassis dankt dem Botschafter für die «eindrücklichen Schilderungen». Das Aussendepartement sei weiterhin in Kontakt mit den Schweizerinnen und Schweizern, welche noch vor Ort sind. Cassis ruft die Konfliktparteien auf, die Kampfhandlungen einzustellen. 7:09: Sorgen um die lokalen Mitarbeitenden Von dort aus wurden Winter und seine Mitarbeitenden mit grossen Transportmaschinen nach Dschibuti geflogen worden, wo sie von Personal des Schweizer Verteidigungsdepartements erwartet wurde. Sorgen mache er sich um die lokalen Mitarbeitenden, welche noch im Sudan seien. 7:07 «Wir mussten fast alle unseren Sachen zurücklassen» Es sei schnell klar gewesen, dass die Schweiz die Evakuierung nicht selbst bewerkstelligen kann. Letzlich habe man auf eine Fenster warten müssen, in dem eine Evakuierung möglich sein könnte. Schlussendlich habe man dann mithilfe Frankreichs das Land verlassen können: «Wir hatten nicht viel Zeit und mussten fast alle unseren Sachen zurücklassen.» Sie seien dann von der französischen Botschaft mit Bussen zu einer Luftwaffenbasis gefahren – begleitet durch Eskorten der RSF mit Maschinengewehren. Die Basis lag etwa 30 Kilometer nördlich von Khartum. 7:01 «Wir waren gefangen» Als sich die Kämpfe intensivierten, sei es zu Plünderungen gekommen. Auch in dem Wohngebiet, in dem sich die Schweizer Botschaft befindet. «Sie verjagten die Bewohner, plünderten Geschäfte und klauten Nahrung», so der Botschafter. Die Botschaft sei aber verschont geblieben. Kommunikation über Mobiltelefone war nicht möglich – das Telefonnetz war zusammengebrochen. Man habe dann via Walkie-Talkies oder Satellitentelefone kommuniziert. 6:54: «Dann hörte ich Schüsse» Nach dem Aussenminister ergreift der Schweizer Botschafter im Sudan das Wort. Christian Winter erzählt, wie er die letzten Tage wahrgenommen hat. «Ich war am Wochenende ausserhalb von Khartum unterwegs. Plötzlich hörte ich Schüsse», so Botschafter Winter.



Sie seien kaum mehr zurück zur Botschaft zurückgekommen. Die Strassen seien bereits umkämpft gewesen sei. «Wir standen mitten im Gefecht.» Kurz darauf hätten sich die Kämpfe intensiviert. Artilleriegeschosse wurden abgefeuert, Kampfjets waren am Himmel unterwegs. 6:49 «Es ist eine grosse Erleichterung» Aussenminister Ignazio Cassis zeigt sich erleichtert darüber, das Team der Botschaft in der Schweiz willkommen zu heissen. Man habe das Team mit einem französischen Militärflugzeug über Dschibuti ausfliegen können. Nun sei das ganze versetzbare Personal der Botschaft und ihre Familienangehörige zurück in der Schweiz. Cassis bedankt sich auch bei Botschafter Christian Winter für seine Arbeit. Die Rettungsaktion sei nicht einfach gewesen. 6:46 Der Botschafter und sein Team sind zurück Das Flugzeug ist gelandet. Aussenminister Cassis begrüsst Botschafter Christian Winter. Bild: keystone

Hilfe erhielt die Schweiz bei der Evakuierung des Schweizer Botschaftspersonals und der Angehörigen der Mitarbeitenden insbesondere von Frankreich. Dies führte Serge Bavaud, Chef des Krisenmanagement-Zentrums im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), an einer Medienkonferenz in Bern aus.

Zehn der zwölf Personen wurden am Sonntag mit einem französischen Militärflugzeug nach Dschibuti ausgeflogen. Zwei weitere Personen seien mit der Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) nach Äthiopien gebracht worden und befänden sich gegenwärtig dort.

Ebenfalls im Sicherheit sind zwei Schweizer Staatsangehörige, die vom Verteidigungsdepartement in den Sudan entsandt worden waren und dort für eine Uno-Mission arbeiteten. Sie wurden von der Uno evakuiert – ebenso wie eine dritte Person aus der Schweiz, die in dem Krisenland für die Vereinten Nationen Freiwilligenarbeit leistete.

Konvois trotz Garantien gefährdet

Die Schweizer Botschaft in Khartum ist seit Sonntag geschlossen. Sie befindet sich in einem umkämpften Teil der Stadt. Bei Gefechten in der vergangenen Woche wurden sowohl das Botschaftsgebäude als auch die Residenz des Botschafters beschädigt.

Für die Evakuierungsflüge am Sonntag wurde nicht der ebenfalls umkämpfte Flughafen Khartum, sondern ein anderes Flugfeld in der Region benutzt, wie der Chef des EDA-Krisenmanagements sagte. Trotz Sicherheitsgarantien beider Kriegsparteien sei die Durchführung der Konvois zu dem Flugplatz mit grossen Risiken verbunden gewesen.

Die knapp 50 einheimischen Angestellten der Schweizer Botschaft bleiben im Sudan. Pläne, auch sie in die Schweiz in Sicherheit zu bringen, gibt es nach Aussage Bavauds derzeit keine. Auch andere Staaten hielten dies so. (sda/mlu)