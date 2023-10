Maria Wegelin lässt ihr Amt als Parteipräsidentin ruhen

Winterthurer SVP-Präsidentin Maria Wegelin hat die Junge Tat für ihren Nationalratswahlkampf engagiert. Anführer der rechtsextremen Gruppierung, die vom Nachrichtendienst beobachtet wird, erledigen für sie die Medienarbeit.

Dass es sich bei ihren Wahlkampfunterstützern um Rechtsextreme handelt, habe sie nicht gewusst: «Ich hatte zuvor noch nie etwas von der Jungen Tat gehört», sagte Wegelin gegenüber der NZZ.

Besonders bei der SP sorgt die Zusammenarbeit für Kritik. Einige Politikerinnen und Politiker forderten ihren Rücktritt. Nun kündigt die SVP Winterthur an, dass die Angelegenheit am 31. Oktober in einer ausserordentlichen Generalversammlung diskutiert werden, wie der «Tagesanzeiger» berichtet.

Bis dahin werde Weglein ihr Amt als Parteipräsident ruhen lassen. Diese Entscheidung habe der Parteivorstand gemeinsam mit der Winterthurer SVP-Parteipräsidentin entschieden. (cst)