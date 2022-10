Berner SVP schickt Zweierticket mit Rösti und Salzmann ins Bundesrats-Rennen

Die Berner Kantonalpartei schickt Nationalrat Albert Rösti und Ständerat Werner Salzmann ins Rennen um die Nachfolge von SVP-Bundesrat Ueli Maurer.

Der Parteivorstand stellte sich am Donnerstag hinter das Duo, wie die SVP mitteilte. Mit Rösti und Salzmann stünden zwei erfahrene Politiker bereit, die willens und bestens qualifiziert seien, diese Aufgaben im Bundesrat anzupacken und zu erfüllen, heisst es in der Medienmitteilung.

Der 55-jährige Albert Rösti sitzt seit 2011 im Nationalrat, wo er sich als Energie- und Gesundheitspolitiker profilierte. Von 2013-2015 war er Wahlkampfleiter der SVP Schweiz, von 2016-2020 präsidierte er die nationale Partei.

Der 59-jährige Ständerat Werner Salzmann wiederum vertritt den Kanton Bern seit 2019 in der kleinen Kammer. Zuvor sass er von 2015-2019 im Nationalrat. Bislang trat Salzmann vor allem als Sicherheitspolitiker in Erscheinung.

Die Kantonalsektionen müssen ihre Kandidatinnen und Kandidaten bis am Freitag der Findungskommission der SVP Schweiz melden. Diese unterbreitet dem Fraktionsvorstand bis am 11. November einen Antrag. Der definitive Nominationsentscheid soll an der Fraktionssitzung vom 18. November fallen. Die Bundesratswahl findet am 7. Dezember statt.

Bislang sind insgesamt fünf Kandidaturen bekannt. Nebst Rösti und Salzmann sind dies der Zürcher Nationalrat Hans-Ueli Vogt, der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler sowie, als einzige Frau, die Nidwaldner Finanzdirektorin Michèle Blöchliger. (sda)