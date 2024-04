Pro Schweiz war kurz vor der Einreichung der Initiative gegründet worden, im Beisein von Blocher. In dem neuen Verein gingen neben der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns), die Organisation «Nein zum schleichenden EU-Beitritt» und die «Unternehmer-Vereinigung gegen den EU-Beitritt» auf.

Diesem gehört unter anderem Stephan Rietiker an, der Präsident der Bewegung Pro Schweiz. Zum Komitee gehören auch SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (ZG), SVP-Nationalrat Pierre-André Page (FR) sowie die früheren SVP-Nationalräte Walter Wobmann (SO) – als Präsident – und Hans-Ueli Vogt (ZH).

Er sprach von einer verantwortungslosen Aufweichung des Neutralitätsprinzips. Die Initiative wolle die Neutralität umfassend in der Verfassung verankern, indem sie ein Verbot von nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen einschliesse. Im Initiativkomitee sitzt Blocher allerdings nicht.

Viele Unterschriften kamen aus der Westschweiz. Genf zeige, dass die Menschen an traditionellen Werten wie Friedensdiplomatie und humanitäre Hilfe festhalten wollten, schrieb das Komitee. Die Stadt sei Sitz des IKRK und vieler Uno-Organisationen und biete auf neutralem Boden eine Plattform für die humanitäre Tradition.

Zuspruch erfuhr die Initiative durch die in den Worten des Komitees «mit Hochdruck vorangetriebene Annäherung an die Nato» durch Verteidigungsministerin Viola Amherd. Viele Parteien und eine Bundesrätin wollten die Neutralität aufweichen und verwässern, sagte der ehemalige Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann beim Einreichen der Unterschriften.

Das Begehren habe unerwartet viel Zuspruch erhalten, schrieb die Gruppierung Pro Schweiz am Donnerstag. Das sei ein starkes Signal dafür, dass die Neutralität in der Aussen-, Innen- und Sicherheitspolitik zentral bleiben müsse.

Die Volksinitiative zur «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)» verlangt, die immerwährende und bewaffnete Neutralität in der Verfassung zu verankern.

Die Initiative hat «unerwartet viel Zuspruch erhalten»: Unterstützer reichen am Donnerstag die Schachteln mit den gesammelten Unterschriften weiter.

Die Initiative hat «unerwartet viel Zuspruch erhalten»: Unterstützer reichen am Donnerstag die Schachteln mit den gesammelten Unterschriften weiter. Bild: keystone

Die Diskussion über die Schweizer Neutralität erhält einen neuen Dreh. Die Gruppierung Pro Schweiz und Exponenten der SVP haben in Bern die Unterschriften für die Neutralitätsinitiative eingereicht, mit knapp 133'000 Unterschriften.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

9 Wanderungen und Orte, welche dich im Frühling in ihren Bann ziehen

10 Kuriositäten aus der Geschichte des Sechseläuten – und was du sonst noch wissen willst

Greta frohlockt, FDP und SVP toben – so gehen die Meinungen zum Klima-Urteil auseinander

Liverpool wohl mit neuem Trainer einig +++ Butscher übernimmt in Bochum

Die Schweiz verletzt Menschenrechte: Historischer Sieg für Klimaseniorinnen in Strassburg

Weil Züge aus Mailand so unpünktlich sind, ergreifen die SBB ungewöhnliche Massnahmen

EU-Parlament gibt grünes Licht für verschärfte Asylreform – Folgen für die Schweiz

Das Europäische Parlament hat den Weg für die umstrittene EU-Asylreform freigemacht. Nach jahrelangen Diskussionen stimmten die Abgeordneten am Mittwoch in Brüssel für das geplante Paket, mit dem die bisherigen Regeln für Migration in die Europäische Union deutlich verschärft werden sollen.