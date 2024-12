«Bei Tobia ist uns das nicht gelungen»: Swiss-Führung nimmt in Video Stellung

Am Montag teilte die Swiss mit, dass ein Crewmitglied nach der Notlandung in Graz gestorben ist. Am späten Abend äusserte sich die Swiss-Führung um CEO Jens Fehlinger und COO Olvier Buchhofer in einem Videostatement zum Tod des Flugbegleiters.

SVP-Dettling schimpft wüst über Amherd: «Foto mit von der Leyen war eine Schweinerei»

SVP-Präsident Marcel Dettling holt in einem Interview zum Rundumschlag aus. Im Fokus seiner Angriffe steht besonders Bundespräsidentin Viola Amherd. Mitte-Politiker bezeichnen Dettlings Äusserungen als niveau- und respektlos.

Um scharfzüngige Kritik an so ziemlich allem, was nicht seiner Meinung entspricht, war SVP-Präsident Marcel Dettling in seiner bisherigen, einjährigen Amtszeit selten verlegen. Nun lanciert er in einem Interview mit dem «SonntagsBlick» einen Frontalangriff gegen Bundespräsidentin Viola Amherd – und geht dabei auch auf die persönliche Ebene über.