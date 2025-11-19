freundlich
Ostschweiz: 5 angehende Polizisten wegen Rassismus freigestellt

Ostschweizer Polizeien stellen 5 angehende Polizisten wegen Rassismus frei

19.11.2025, 12:31

Das Ostschweizer Polizeikonkordat hat fünf Schüler der Ostschweizer Polizeischule in Amriswil TG per sofort freigestellt. Sie verbreiteten dort laut einer Mitteilung rassistische und sexistische Inhalte.

Bei Rassismus, Sexismus, Mobbing, Diskriminierung und Extremismus jeglicher Ausprägung gelte im Polizeikonkordat Ostpol Nulltoleranz, schrieben die Kommandanten des Ostschweizer Polizeikonkordats am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung. Eine externe unabhängige Meldestelle habe im konkreten Fall funktioniert.

Zwei der entlassenen Polizeischüler gehörten dem Korps der Kantonspolizei Graubünden an, je einer war der Kantonspolizei Thurgau, der Kantonspolizei St. Gallen beziehungsweise der Stadtpolizei St. Gallen angeschlossen. (sda)

