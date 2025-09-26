Der Autofahrer musste seinen Führerausweis abgeben. (Symbolbild) Bild: Kapo Thurgau

Autofahrer schläft nach Selbstunfall hinter dem Steuer ein

Ein 31-jähriger Mann ist am frühen Freitagmorgen nach einem Selbstunfall in Steinebrunn hinter dem Steuer eingeschlafen. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme und eine Urinprobe an. Seinen Führerausweis musste der Fahrer abgeben.

Gegen 5 Uhr entdeckte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau ein verunfalltes Auto, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Das Fahrzeug war von einem Waldweg abgekommen und steckengeblieben. Der Mann sass schlafend auf dem Fahrersitz. (sda)