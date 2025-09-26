wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Schweiz
Thurgau

Thurgau Selbstunfall: Autofahrer schläft danach ein

Kantonspolizei Thurgau (Symbolbild).
Der Autofahrer musste seinen Führerausweis abgeben. (Symbolbild)Bild: Kapo Thurgau

Autofahrer schläft nach Selbstunfall hinter dem Steuer ein

26.09.2025, 14:2926.09.2025, 14:29

Ein 31-jähriger Mann ist am frühen Freitagmorgen nach einem Selbstunfall in Steinebrunn hinter dem Steuer eingeschlafen. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme und eine Urinprobe an. Seinen Führerausweis musste der Fahrer abgeben.

Gegen 5 Uhr entdeckte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau ein verunfalltes Auto, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Das Fahrzeug war von einem Waldweg abgekommen und steckengeblieben. Der Mann sass schlafend auf dem Fahrersitz. (sda)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Darts-Karriere als Risiko – so schwierig ist es, sich in der Weltspitze zu etablieren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Promis sind am ZFF 2025
1 / 6
Diese Promis sind am ZFF 2025

Dakota Johnson eröffnete das Zürich Film Festival 2025.
quelle: keystone / andreas becker
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das war die ZFF-Eröffnungsnacht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
2
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
3
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
Netanjahus UN-Rede über Lautsprecher auch in Gaza zu hören
2
Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur +++ Saliba verlängert bei Arsenal
3
«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Das besprach der Nationalrat
4
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
5
Der Brexit ist die «Wunderwaffe» gegen die 10-Millionen-Initiative
Meistgeteilt
1
«Fall Winterthur» – es ist Zeit, die Ligen endlich neu zu denken
2
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
3
Kevin Fialas Frau Jessica verrät sein grösstes Talent 🙉
4
Gute Neuigkeiten aus der Medizin: Huntington-Krankheit erstmals erfolgreich behandelt
5
Der blockierte Markt – (fast) alles dreht sich um einen einzigen Spieler
Starbucks kündigt Filialschliessungen in der Schweiz an
Die US-Kaffeekette Starbucks hat im Rahmen von weltweiten Sparmassnahmen auch in der Schweiz Filialschliessungen angekündigt. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass im Zuge einer Überprüfung des Filialnetzes Standorte mit ungenügender Kundenfrequenz oder ohne langfristige wirtschaftliche Perspektive geschlossen werden sollen.
Zur Story