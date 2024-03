Gefährliche Lawinenlage im Wallis – Skifahrer stirbt abseits der Piste

Stürme und starke Schneefälle haben im Wallis am Wochenende Lawinen ausgelöst. Bild: Kantonspolizei Wallis

Gefährliche Lawinenlage im Wallis – verschütteter Skifahrer stirbt

Mehr «Schweiz»

Ein Skifahrer ist im Wallis abseits der Piste von einer Lawine getötet worden. Diese löste sich im Val Ferret und begrub den Mann am Sonntag zunächst. Dieser konnte sich zwar von den Schneemassen befreien, erlag laut Polizei aber später im Spital seinen Verletzungen.

Der Sturm und die starken Schneefälle vom Wochenende hätten zu Lawinen geführt, weshalb in den nächsten Tagen grosse Vorsicht geboten sei, warnte die Walliser Kantonspolizei am Sonntagabend in einer Mitteilung.

Am Sonntag ging in Eisten, am Ort Zenschmieden, eine Lawine auf der Höhe der beiden Galerie-Eingänge auf die Strasse nieder. Dabei wurde niemand verletzt.

Wegen der starken Schneefälle ist das Saastal ab Stalden für jeglichen Verkehr gesperrt, wie die Walliser Behörden am Sonntag weiter mitteilten, ebenso die Strecke Simplon-Dorf-Gondo. Eine Lawine ging am Sonntagnachmittag auch zwischen Täsch und Zermatt nieder und verschüttete einen Teil der Strasse, die bis auf weiteres gesperrt ist. (sda)