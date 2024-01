In Luzern haben sich zwei Flugzeuge in der Luft berührt und mussten notlanden. Bild: luzerner polizei

Notlandung nach Kollision zweier Flugzeuge im Luzerner Luftraum

Zwei Kleinflugzeuge haben sich am Sonntagnachmittag im Luzerner Luftraum aus noch unbekannten Gründen berührt. Beide Flugzeuge konnten in Emmen notlanden – eines auf dem Militärflugplatz, das andere auf der Wiese. Eine Frau wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die vier anderen Personen, die sich in den beiden Flugzeugen befanden, blieben unverletzt, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Bei einem Flugzeug wurde der Propeller, die Flugzeugnase sowie das Cockpitfenster, beim anderen Flugzeug der Propeller und das rechte Rad beschädigt. Der Sachschaden an den beiden Privatflugzeugen beläuft sich laut Polizei auf rund 150'000 Franken.

Die Kollision ereignete sich gegen 16.50 Uhr über dem Gebiet Seetal/Sempachersee. Beide Flugzeuge waren im Wallis gestartet und unterwegs in Richtung Kanton Aargau. Die Bundesanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)