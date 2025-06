Für Celeste Saulo von der WMO ist klar: Was in Blatten geschehen ist, ist eine Warnung für die Welt. Bild: keystone

UNO sieht Zusammenhang zwischen Klimawandel und Bergsturz in Blatten

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) sieht einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und dem Bergsturz in Blatten VS. «Das ist eine eindringliche Warnung vor der Erwärmung unserer Welt», sagte WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo am Montag in Genf.

«Unsere Gedanken sind bei dem Schweizer Bergdorf Blatten», erklärte Celeste Saulo zu Beginn einer Sitzung über Frühwarnsysteme zur Erkennung der Schäden durch Naturkatastrophen. «Aber hinter dem Schock verbirgt sich eine Botschaft der Hoffnung», fügte sie hinzu.

Sie wies darauf hin, dass die vor dem Erdrutsch unternommenen Anstrengungen Menschenleben gerettet haben. «Frühwarnungen funktionieren», betonte Saulo.

Die Argentinierin war von UNO-Generalsekretär António Guterres mit einer Initiative beauftragt worden, damit alle Staaten bis 2027 über ein Frühwarnsystem verfügen. Derzeit kann nur etwa die Hälfte von ihnen auf solche Einrichtungen zurückgreifen.

Saulo betonte, wie wichtig es sei, die Gefahren zu verstehen, wirksame Daten weiterzugeben und Evakuierungen zu beschliessen, wenn diese erforderlich sind. Diese Warnungen «retten Menschenleben», fügte die Generalsekretärin hinzu.

Das Treffen am Montag findet vor der offiziellen Eröffnung der Globalen Plattform zur Reduzierung von Naturkatastrophen statt. Bundesrat Ignazio Cassis wird am Dienstag in Genf an diesem Treffen anwesend sein, das bis Freitag dauern soll.

Dabei sollen zusätzliche Anstrengungen unternommen werden, um die für 2030 festgelegten Ziele zu erreichen, da die internationale Gemeinschaft hinter dem Zeitplan zurückliegt. (rbu/sda)