recht sonnig13°
DE | FR
burger
Schweiz
USA

Baume-Schneider: Zollstreit-Einigung mit USA ist ein positives Resultat

Swiss Interior Minister Elisabeth Baume-Schneider delivers her remarks during the opening ceremony of the 31st Geneva International Film Festival (GIFF), in Geneva, Switzerland, Friday, October 31, 20 ...
Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider.Bild: keystone

Baume-Schneider: Zollstreit-Einigung ist ein positives Resultat

15.11.2025, 12:1615.11.2025, 12:16

Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider hat das Verhandlungsergebnis im Zollstreit als positives Resultat bezeichnet. Es sei aber erst der Anfang eines Prozesses.

Es handle sich ja erst um ein Joint Agreement, sagte Baume-Schneider in der SRF-«Samstagsrundschau». Jetzt müsse definiert werden, welche Waren betroffen sind. Ausserdem komme es auch noch darauf an, was die Gerichte in den USA entscheiden werden. «Wenn etwas verhandelt wird mit den USA, weiss man auch nie, wie lange es gültig ist», sagte Baume-Schneider.

Das Verhandlungsergebnis sei sicher positiv für die Exportfirmen. Die Wirtschaft leide zwar auch noch mit den 15 Prozent Zöllen, aber nicht mehr so sehr wie mit 39 Prozent. Ausserdem lägen diese jetzt auf gleicher Höhe wie die Zölle auf EU-Produkten.

Dass die Schweizer Konzernchefs bei US-Präsident Donald Trump vorsprachen, um ihre Interessen zu vertreten, verstehe sie. Diese hätten zwar nicht die gleichen Interessen wie die Schweizer Bevölkerung. Wichtig seien aber die Arbeitsplätze. Und sie hoffe, dass die Wirtschaftsvertreter im Interesse der Schweiz gehandelt hätten.

Auf keinen Fall dürfe es eine Paralleldiplomatie geben. Auf politischer Ebene seien der Bundesrat, das Parlament und dann die Bevölkerung zuständig. Die Wirtschaftsvertreter hätten ja auch kein offizielles Mandat gehabt. Und auch die Goldgeschenke an Trump passten für sie nicht zur politischen Diplomatie. (sda)

Mehr zum Zoll-Deal:

Analyse
Zoll-Deal mit den USA: Die Schweizer Wirtschaft ist stärker als Trump
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
Meistkommentiert
1
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
2
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
3
«Ein Coup, der uns nichts kostet» – das sagt die Schweizer Politik zum US-Zoll-Deal
4
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
5
SVP verkündet Zoll-Deal mit den USA – aus Versehen
Meistgeteilt
1
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
US-Aussenminister Marco Rubio fordert Waffenruhe im Sudan +++ Shutdown in den USA beendet
4
Heimniederlage für Pius Suter und die St. Louis Blues ++ Kantersieg für Houston
5
So sieht der Sauber in Zukunft aus: Audi gibt Vorgeschmack auf neues Formel-1-Auto
Tausende Bauarbeiter streikten am Freitag in Zürich: «Es muss sich endlich etwas ändern»
Die Verhandlungen über den Gesamtarbeitsvertrag in der Baubranche stocken. Seit Wochen demonstrieren und streiken Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter in verschiedenen Teilen der Schweiz. Am Freitag haben die Proteste ihren vorläufigen Höhepunkt in Zürich erreicht. Wir waren dabei.
So einen Streik hat Zürich schon lange nicht mehr gesehen: Bereits am Freitagmorgen versammeln sich Hunderte Bauarbeiter auf dem Kanzleiareal, gegen Ende des Tages sind es über 3000, die ihre Arbeit niedergelegt haben. Viele haben ihre Baustellen seit Sonnenaufgang stillgelegt, um zu demonstrieren.
Zur Story