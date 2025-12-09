freundlich
US-Zolldeal mit der Schweiz: Seco entfernt Statement von Website

President Donald Trump speaks during a roundtable on farm subsidies in the Cabinet Room of the White House, Monday, Dec. 8, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Donald Trump und die Schweiz haben sich über einen Zolldeal geeinigt. Bild: AP

US-Zolldeal rückwirkend ab November gültig? Seco entfernt Statement von Website

09.12.2025, 13:2709.12.2025, 13:33

Die Schweiz und die USA haben im November einen neuen Zolldeal beschlossen. Die Strafzölle werden von 39 auf 15 Prozent gesenkt, im Gegenzug verpflichten sich Schweizer Unternehmen, in den nächsten Jahren 200 Milliarden Dollar in den USA zu investieren.

Nun zitiert die Nachrichtenagentur Reuters das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco): «Die Verordnung über Einfuhrzölle tritt rückwirkend zum 14. November 2025 in Kraft.» Wenig später sei das Statement aber wieder von der Website entfernt worden.

Ob es sich dabei um einen Fehler oder eine vorzeitige Publikation handelt, ist aktuell unklar. (leo)

