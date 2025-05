Für eine längere Abstelldauer kann die Velostation «Europaplatz» benutzt werden, diese ist allerdings kostenpflichtig. Bild: KEYSTONE

Stadt Zürich führt 48-Stunden-Regel für Veloabstellplätze am HB ein

Mehr «Schweiz»

Die Stadt ändert die Veloparkierung rund um den Hauptbahnhof. An diversen Veloabstellplätzen wird die 48-Stunden-Regel eingeführt.

Länger abgestellte Velos werden von der Stadt eingezogen und für 90 Tage aufbewahrt. Danach werden sie einer gemeinnützigen Organisation überlassen.

Eingezogene Velos können via Online-Formular gesucht werden. Die 48-Stunden-Regel gilt auch für die neue Velostation «Stadttunnel». In ihr stehen ab dem 22. Mai 2025 kostenlose und vor Witterung geschützte Veloabstellplätze direkt bei den Gleisen zur Verfügung.

«Ziel der 48-Stunden-Regel ist es zu verhindern, dass vergessene oder defekte Velos wochenlang die sehr gefragten Abstellplätze versperren», heisst es in einer Medienmitteilung.

Für eine längere Abstelldauer kann die Velostation «Europaplatz» benutzt werden, diese ist allerdings kostenpflichtig. In nahegelegenen Seitenstrassen des Hauptbahnhofs befinden sich weiterhin kostenlose Abstellplätze für mehr als 48 Stunden.

Die rund 570 temporären Veloabstellplätze am Ufer der Sihl in der Kasernenstrasse, oberhalb der Rolltreppe zur Passage Sihlquai, auf beiden Seiten der Postbrücke sowie in der Radgasse werden entfernt. Sie werden ersetzt durch die rund 1240 Veloabstellplätze in der Velostation «Stadttunnel». (ome)