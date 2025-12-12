bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Genf

Messerstecher Genf: Gericht bestätigt Gefängnisstrafe für Täter

Genfer Gericht bestätigt Gefängnisstrafe für Messerstecher

12.12.2025, 12:5012.12.2025, 12:50

Ein junger Mann, der 2019 in einem Genfer Parkhaus einen 22-jährigen Portugiesen erstochen hat, ist in zweiter Instanz zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren verurteilt worden. Das kantonale Berufungsgericht lehnte den Rekurs des zur Tatzeit 18-Jährigen fast vollständig ab.

Die Strafe wurde lediglich wegen überlanger Verfahrensdauer um zehn Monate reduziert. Weiter bestätigte das Gericht die von der Vorinstanz für den Angeklagten angeordnete stationäre Massnahme mit ambulanter Therapie.

Der Mann war bereits 2021 vom Jugendgericht zu 38 Monaten Haft verurteilt worden, weil er sich im Januar 2017 in St-Jean GE an der brutalen Gruppenmisshandlung zweier Unbekannter beteiligt hatte. Zwei Jahre später, kaum volljährig, tötete er den Portugiesen mit einem Messerstich ins Herz.

Während die Verteidigung auf einen eventualvorsätzlichen Totschlag plädierte, hielt das Berufungsgericht am Straftatbestand Mord fest

Der brutale Tod des jungen Portugiesen im Parkhaus hatte in Genf damals grosse Betroffenheit ausgelöst. Kurz danach nahmen rund 4000 Menschen in Genf an einem Trauerzug zu Ehren des Getöteten teil. (sda)

Mehr News aus der Schweiz:

Bundesrat schlägt für 5G-Ausbau einfachere Verfahren vor
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Comedy Wildlife Awards Kandidaten 2025
1 / 39
Comedy Wildlife Awards Kandidaten 2025

Alison Tuck mit «Now which direction is my nest»
quelle: alison tuck/nikon comedy wildlife awards
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Unfall in 4500 Metern Höhe: Skydiver verheddert sich an Flugzeug-Heck
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bevölkerung kann Brienz ab Samstag wieder betreten
Die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz/Brinzauls dürfen das von einem Bergsturz bedrohte Dorf ab Samstag wieder tagsüber betreten. Nördlich des Dorfs wurde ein zusätzlich Sperrbereich eingerichtet.
Zur Story