wechselnd bewölkt, Regen10°
DE | FR
burger
Schweiz
Videos

Wir waren bei einem der aussergewöhnlichsten Helitransporte der Schweiz

Warum ein Käse-Flug zur Tragödie werden könnte: im Video.Video: watson/Emanuella Kälin

«Eine Tragödie» – Wir haben eine Heli-Crew bei einem heiklen Auftrag begleitet

Alpabzüge betreffen nicht nur Älpler und Kühe. Sondern auch der Käse, der im Sommer produziert wurde, muss ins Tal. Wir haben eine Heli-Crew bei einem Auftrag oberhalb von Interlaken begleitet.
27.09.2025, 10:1127.09.2025, 10:11
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin
Kilian Marti
Kilian Marti

Überall in der Schweiz ziehen sie jetzt wieder ins Tal: festlich geschmückte Kühe mit grossen Glocken und prächtigen Blumenkronen. Die Alpabzüge markieren das Ende des Sommers – ein Höhepunkt für Älplerfamilien und Schaulustige.

Doch nicht nur die Tiere müssen runter. Auch der Käse, der monatelang in den Hütten gereift ist, muss ins Tal. Auf der Berner Alp Tschinglenfeld oberhalb von Interlaken sind es fast sechs Tonnen Berner Alpkäse. Da die Materialseilbahn diese Menge nicht stemmen kann, braucht es den Helikopter.

«Ohne Heli geht auf der Alp nichts», sagt auch Älpler Simon Grossmann im watson-Video. Rund 4000 Franken kostet ihn der Service pro Sommer – oft für Material oder verletzte Tiere, diesmal für die wertvolle Fracht aus der Käserei.

Mit dabei beim Käse-Flug: auf der Alp Tschinglenfeld.Video: watson/Emanuella Kälin

Auch für Swiss-Helicopter-Pilot Roger Ming ist der Auftrag speziell. Seit 25 Jahren fliegt er Helikopter, sein Kindheitstraum. Käse zu fliegen macht ihn aber besonders stolz – und vorsichtig.

Was beim Käse-Flug alles auf dem Spiel steht, siehst du in unserer Videoreportage.

Mehr zum Thema
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alpversorgung – der spektakuläre Käseflug mit 4,5 Tonnen Ladung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
2
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
3
Die Ukraine trifft Russland an der schmerzhaftesten Stelle
4
Sexuelle Belästigung am Oktoberfest: Dieser Vorfall sorgt im Netz für Aufruhr
5
Das sind die (un)attraktivsten Gemeinden der Schweiz
Meistkommentiert
1
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede
2
«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Das besprach der Nationalrat
3
Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur +++ Saliba verlängert bei Arsenal
4
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
5
Bundesrat legt zwei Varianten zur Besteuerung von E-Autos vor – so sehen sie aus
Meistgeteilt
1
«Goldener Moment für Palästina» – Hamas-Vertreter äussert sich zum 7. Oktober
2
Gute Neuigkeiten aus der Medizin: Huntington-Krankheit erstmals erfolgreich behandelt
3
Windows 10: Microsoft verlängert kostenlose Updates in Europa bis 2026
4
Ehemalige Armeeangehörige sollen freiwillig Dienst leisten können
5
Trump fordert Verhaftungen – wegen Rolltreppen-Stopp und 2 anderen Szenen bei den UN
Darüber wird am Sonntag in der Stadt Zürich abgestimmt
Am 28. September 2025 wird in der Stadt Zürich abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kommunaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus der Stadt Zürich dazu.
Darum geht es: Die Volksinitiative schlägt vor, dass Einwohner der Stadt Zürich weniger für ein Jahres-Abo für die 2. Klasse der Zone 110 bezahlen sollen. Erwachsene sollen künftig 365 anstatt 809 Franken bezahlen. Kinder und Jugendliche sogar 185 statt 586 Franken.
Zur Story