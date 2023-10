Der Nationalrat wird am Sonntag vollständig besetzt. Im Ständerat dürfte es in manchen Fällen noch zu einem zweiten Wahlgang kommen. Diese finden im November statt. Wer jedoch den Sprung ins Parlament bereits am Sonntag geschafft hat, erfährst du hier:

Für heute ist der Ständerat ausgezählt. Es folgen zweite Wahlgänge am 12. und 19. November. In fünf Kantonen waren die Rennen im Ständerat besonders spannend:

Welche Partei hat in deiner Gemeinde am meisten Stimmen erhalten? Das erfährst du hier:

Interessanter ist jedoch, wie sich diese Wähleranteile schliesslich in tatsächliche Sitze im Nationalrat ummünzen. Hier kommen die Listenverbindungen ins Spiel, was eine Berechnung etwas komplizierter macht.

Die Schweizer Wahlbevölkerung bestimmt am Sonntag den Weg der Politik unseres Landes. Welche Partei dabei am stärksten abschneidet, wer verliert, wo die Ständeratsrennen besonders interessant sind und weitere interessante Ergebnisse vom 22. Oktober 2023 findest du hier:

