Sie wurden heute abgewählt

Der Luzerner GLP-Nationalrat Roland Fischer verliert seinen Sitz an die SP.

Zumindest in der Theorie: Denn laut einer Studie von 2010 war etwa jeder dritte Nationalrat Vollzeitpolitiker. Mit einem Jahreseinkommen von 140'000 Franken inklusive Entschädigungen und Spesen ist das auch gut machbar.

Die Schweiz hat im Gegensatz zu den meisten Ländern ein Milizparlament. Das heisst, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier neben ihrem politischen Amt auch noch in anderen Berufen tätig sind.

Zwei 16-Jährige klauen in Muolen SG einen Traktor und rammen Verkehrsinsel

Zwei 16-Jährige haben in der Nacht auf Samstag in Muolen SG einen Traktor entwendet. Nach einer kurzen Spritztour rammten sie den Schutzposten einer Verkehrsinsel. Die Polizei stufte sie als fahrunfähig ein und zeigte sie bei der Jungendanwaltschaft an.