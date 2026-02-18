Langsame Normalisierung der Verkehrsverbindungen im Wallis

Mehr «Schweiz»

Nach den starken Beeinträchtigungen der letzten beiden Tage normalisiert sich die Lage auf Strasse und Schiene im Wallis allmählich wieder. Die Räumung der Bahnstrecke bei Goppenstein verzögert sich hingegen.

Die Lage im Wallis entspannt sich langsam. Bild: KEYSTONE

So sind die Zufahrten nach Arolla und Zinal im Val d'Hérens Val d’Anniviers im Unterwallis wieder möglich. In der Region Orsières wurde die am Montag verhängte Evakuierungsanordnung aufgehoben, wie die Behörden mitteilten. Die Gebiete Plateau de la Neuvaz, die Weiler Les Granges und Le Clou sowie das Dorf Ferret konnten ab 14.00 Uhr wieder von Touristinnen und Touristen sowie Einwohnerinnen und Einwohnern betreten werden.

Auch in Zermatt hat sich die Lage beruhigt, da die Bahnlinie zum Bahnhof seit Mittwochmorgen um 8.00 Uhr wieder geöffnet ist. Die Strasse ab Täsch ist jedoch weiterhin gesperrt.

Ein Personenzug der BLS ist im Stockgalerie-Tunnel zwischen Goppenstein und Hohtenn entgleiste am Montag. Bild: KEYSTONE

Im Bahnverkehr im Wallis gibt es derzeit nur noch Störungen in der Region Goppenstein, wo am Montagabend ein Zug entgleist ist. Der Unterbruch zwischen Goppenstein und Brig werde voraussichtlich bis Montagmorgen andauern und nicht, wie in den letzten Tagen mitgeteilt, bis Samstag, sagte ein BLS-Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. (sda)