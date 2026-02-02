wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Wallis

Crans-Montana: Brandopfer war im Unispital mit Krankenhauskeim infiziert

41. Brandopfer von Crans-Montana war im Uni-Spital mit Krankenhauskeim infiziert

02.02.2026, 10:1102.02.2026, 10:39

Am Samstag kam nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana die 41. Person ums Leben. Ein 18-Jähriger aus Lutry VD starb einen Monat nach dem Unglück im Universitätsspital Zürich. Wie das Spital gegenüber Inside Paradeplatz bestätigte, litt das Opfer am als «Krankenhauskeim» bekannten Acinetobacter baumannii.

A man lights a candle to commemorate the victims of the deadly fire in a bar in Crans-Montana, Switzerland, during a vigil in Kocani, North Macedonia, on Saturday, Jan. 10, 2026. (AP Photo/Boris Grdan ...
Kerzen in Crans-Montana.Bild: keystone

«Acinetobacter baumannii tritt leider immer wieder im Zusammenhang mit der Betreuung von brandverletzten Patienten auf», so das Spital. Neben dem Toten sei ein zweites Brandopfer mit dem Bakterium infiziert. Weitere Übertragungen seien in den letzten vier Wochen verhindert worden.

Todesursache bislang offen
Wie das Universitätsspital Zürich schreibt, ist die genaue Todesursache des 41. Opfers von Crans-Montana unklar. Diese sei Gegenstand der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis.

Beim Acinetobacter baumannii handelt es sich um ein antibiotikaresistentes Bakterium, das in Brandsituationen im Spital besonders oft auftritt. Für die Infizierten ist dies gefährlich: So verringert es die Überlebenschancen von Brandverletzten um rund 50 Prozent. Das Bakterium kann diverse Formen von Infektionskrankheiten hervorrufen, etwa Lungenentzündungen, Blutvergiftungen oder – vor allem bei Verbrennungsopfern – Wundinfektionen.

Acinetobacter baumannii gehört in vielen Ländern zu den wichtigsten Krankenhauskeimen. (dab)

Mehr zu Crans-Montana:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Darum geht es beim neuesten Fitnesstrend Hyrox
Hyrox wird bei jungen Leuten immer beliebter. Der boomende Fitness-Wettkampf fand in dieser Saison auch zweimal in der Schweiz statt: ein Augenschein in St. Gallen.
Es riecht etwas streng in der riesigen Halle – oder umwerfend animalisch. Schweiss, Blut und Tränen, alles begleitet von starken Bässen, die aus den riesigen Lautsprechern dröhnen. Das ist Hyrox. Oben ohne ist bei einigen angesagt, die Muskelpakete müssen gezeigt werden, die Tattoos auch. Viele Hyrox-Athleten mit ihren Scrunch-Bum-Leggings und Muscle-Shirts sind aber einfach gut trainiert, sehnig, ausdauernd und vom Willen angetrieben, den Kraft- und Ausdauer-Parcour so schnell wie möglich zu durchlaufen.
Zur Story