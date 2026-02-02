41. Brandopfer von Crans-Montana war im Uni-Spital mit Krankenhauskeim infiziert

Mehr «Schweiz»

Am Samstag kam nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana die 41. Person ums Leben. Ein 18-Jähriger aus Lutry VD starb einen Monat nach dem Unglück im Universitätsspital Zürich. Wie das Spital gegenüber Inside Paradeplatz bestätigte, litt das Opfer am als «Krankenhauskeim» bekannten Acinetobacter baumannii.

Kerzen in Crans-Montana. Bild: keystone

«Acinetobacter baumannii tritt leider immer wieder im Zusammenhang mit der Betreuung von brandverletzten Patienten auf», so das Spital. Neben dem Toten sei ein zweites Brandopfer mit dem Bakterium infiziert. Weitere Übertragungen seien in den letzten vier Wochen verhindert worden.

Todesursache bislang offen Wie das Universitätsspital Zürich schreibt, ist die genaue Todesursache des 41. Opfers von Crans-Montana unklar. Diese sei Gegenstand der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis.

Beim Acinetobacter baumannii handelt es sich um ein antibiotikaresistentes Bakterium, das in Brandsituationen im Spital besonders oft auftritt. Für die Infizierten ist dies gefährlich: So verringert es die Überlebenschancen von Brandverletzten um rund 50 Prozent. Das Bakterium kann diverse Formen von Infektionskrankheiten hervorrufen, etwa Lungenentzündungen, Blutvergiftungen oder – vor allem bei Verbrennungsopfern – Wundinfektionen.

Acinetobacter baumannii gehört in vielen Ländern zu den wichtigsten Krankenhauskeimen. (dab)