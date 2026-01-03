Sicherheitsdirektor Ganzer zu Brandkatastrophe: «Jemand hat einen Fehler gemacht»

Der Walliser Sicherheitsdirektor Stéphane Ganzer ist sich sicher, dass jemand einen Fehler machte, der zur Brandkatastrophe in Crans-Montana VS geführt hat. Etwas habe nicht funktioniert, sagte er am Samstag zu Radio SRF.

«Ein so riesiger Unfall mit einem Feuer in der Schweiz, wo wir Normen und professionelle Kontrollen haben, bedeutet, dass etwas nicht funktioniert hat», sagte der FDP-Politiker. «Es gab einen Notausgang, es gab Kontrollen.»

«Uns als Kanton war kein besonderes Problem bekannt.» Stéphane Ganzer

Angesprochen auf im Netz zirkulierende Party-Videos sagte Ganzer, dass das Problem nicht die Bengalkerzen seien. Diese seien in jeder Bar oder Diskothek in der Schweiz zu finden. «Das eigentliche Problem ist für mich nicht die Kerze allein, sondern die Decke», sagte Ganzer. Er sehe ein grosses Problem beim dort verbauten Material. Er vermutete, dass vielleicht zwischen zwei Kontrollen neue Renovationen ausgeführt und neues Material installiert worden sei.

Für Ganzer ist klar: «Jemand hat einen Fehler gemacht. Da bin ich sicher.» Die Gemeinde Crans-Montana habe auch in dieser Bar Kontrollen durchgeführt. «Uns als Kanton war kein besonderes Problem bekannt», so Ganzer.

Der Moment, als die Decke Feuer fing. Video: watson/X

Die Polizei werde nun alle Berichte und die genauen Umstände prüfen. Der Sicherheitsdirektor sagte weiter, dass seiner Einschätzung nach die besondere Lage im Kanton noch mindestens eine Woche andauern werde. (sda)