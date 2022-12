Nein, echte Weihnachtsstimmung kommt so nicht auf. Bild: KEYSTONE

So (un)gewöhnlich sind die hohen Temperaturen an Weihnachten

Temperaturen jenseits der 10-Grad-Marke: Wer in diesem Jahr auf weisse Weihnachten gehofft hat, wird bitter enttäuscht. Das Tauwetter über die Festtage hat schon fast Tradition, doch so warm wie in diesem Jahr ist es eher selten.

Ein böiger Wind, viel Regen und hohe Temperaturen – auch in diesem Jahr entpuppt sich das berühmt-berüchtigte Weihnachtstauwetter als Spielverderber für weisse Weihnachten im Flachland. Und sogar in den Bergen werden die Festtage eher grau-grün statt reinweiss. Schuld ist einmal mehr eine milde Südwest- bis Westlage mit atlantischen Luftmassen, die eine Schneeschmelze bis in höhere Lagen bewirkt.

Dieses Jahr hat sich diese milde Phase bereits ein paar Tage vor Weihnachten eingestellt und im Flachland Temperaturen von bis zu 15 Grad gebracht. Auch an den drei Weihnachtstagen kühlt es nicht ab: Bis am Montag fällt das Quecksilber in tieferen Lagen tagsüber kaum unter 10 Grad.

Das klingt schon sehr ungewöhnlich. Aber wie ungewöhnlich ist es wirklich? Um das herauszufinden, haben wir bei Meteo Schweiz die Durchschnittstemperaturen der drei Weihnachtstage seit 1931 für die fünf Standorte Bern, Basel, Davos, Einsiedeln sowie Zürich angefragt und diese in drei Kategorien eingeteilt:

🥶 = Durchschnittstemperaturen unter 0 Grad 😳 = Durchschnittstemperaturen zwischen 0 und 5 Grad 🥵 = Durchschnittstemperaturen über 5 Grad

Das Fazit: Das Weihnachtstauwetter lässt sich tatsächlich statistisch erhärten. In Bern war es an 133 von 273 Weihnachtstagen seit 1931 im Schnitt über 0 Grad Celsius. In Zürich gar an 158 Tagen und in Basel an 183 Tagen. Tagesdurchschnittswerte von über 10 Grad sind allerdings eine absolute Rarität: In Bern war dies nie der Fall, in Zürich zweimal und in Basel fünfmal.

Bern

Wärmster Weihnachtstag in Bern seit 1931:

26. Dezember 1974: 9,6 °C im Schnitt; 14,3 °C max



Anzahl Tage mit einer Maximaltemperatur über 10 Grad:

18



Zürich

Wärmster Weihnachtstag in Zürich-Fluntern seit 1931:

26. Dezember 1974: 11,2 °C im Schnitt; 14,0 °C max

Anzahl Tage mit einer Maximaltemperatur über 10 Grad:

19

Basel

Wärmster Weihnachtstag in Basel seit 1931:

26. Dezember 1974: 13,2 °C im Schnitt; 15,7 °C max

Anzahl Tage mit einer Maximaltemperatur über 10 Grad:

37

Davos

Wärmster Weihnachtstag in Davos seit 1931:

25. Dezember 2013: 3,6 °C im Schnitt; 6,8 °C max

Anzahl Tage mit einer Maximaltemperatur über 10 Grad:

0

Einsiedeln

Wärmster Weihnachtstag in Einsiedeln seit 1931:

25. Dezember 2013: 8,1 °C im Schnitt; 13,7 °C max

Anzahl Tage mit einer Maximaltemperatur über 10 Grad:

13