Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Schweiz-Wetter vom Wochenende: Sonne in den Bergen, Nebel im Flachland

La mer de brouillard recouvre le Chablais ce samedi 18 novembre 2017 depuis le domaine skiable des Portes du Soleil a Champery-Les Crosets. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Und in etwa so dürfte es dann am Wochenende von oben her betrachtet aussehen.Bild: KEYSTONE

Eigentlich herrscht am Wochenende schönes Wetter, aber...

Milde Temperaturen, Sonne und höchstens ein paar Schleierwolken. Eigentlich würde das Wochenende wettertechnisch perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bieten, wäre da im Flachland nur nicht dieser Nebel.
12.12.2025, 20:1912.12.2025, 20:19

In der Wetterküche bleibt es auch am Wochenende relativ ruhig. Hoch Ellinor sorgt für milde Temperaturen und Sonnenschein, der Himmel bleibt strahlend blau. Zumindest, wenn man in den Bergen ist. Dort herrschen weiterhin perfekte Bedingungen.

Im Flachland sieht es etwas anders aus. Da verdeckt zäher Nebel die Sicht auf die Sonne. Die Obergrenze liegt bei rund 700 bis 1000 Metern, darunter bleibt es mit maximal sieben Grad kühl und vorwiegend grau, berichtet Meteonews. Nur in der Nordwestschweiz hilft der Möhlinjet etwas nach und es könnte für elf Grad und etwas mehr Sonne reichen. Auch das Churer Rheintal bleibt von der Nebelsuppe verschont.

Wetter Prognosen 13. Dezember 2025
Im Flachland Nebel, darüber viel Sonne: Das Wochenendwetter zusammengefasst.Bild: Meteonews

Mit der neuen Woche kommt dann etwas mehr Schwung in die Sache. Feuchtere Luft sorgt am Montag allmählich für hohe Wolkenfelder, in den Alpentälern kommt der Föhn auf. Im Süden kann es am Dienstag sogar etwas Regen geben.

Nur im Flachland bekommt man davon wohl wenig mit, da ändert sich nämlich noch immer nichts. Nebel. Grau. Kühl. Und so bleibt es vorerst. Die Temperaturen gehen bis am Dienstag allmählich auf maximal fünf Grad zurück.

Wetter Prognosen 14. Dezember 2025
Die Prognosen vom Sonntag und dem Wochenbeginn.Bild: Meteonews

Wer Sonne braucht, sollte deshalb das Wochenende nutzen und in die Höhe gehen. Oder Richtung Süden. Dort ist das Wetter eher eintönig: Von Freitag bis Sonntag scheint die Sonne bei Temperaturen bis zu zwölf Grad. Aber immerhin bleibt hier der Nebel aus.

(vro)

Das könnte dich auch interessieren:

Die Chancen auf weisse Weihnachten schwinden – das sind die aktuellen Prognosen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
56 Gründe, weshalb es im (!) Nebel schöner ist als darüber
1 / 58
56 Gründe, weshalb es im (!) Nebel schöner ist als darüber
In dieser Slideshow gibt es grob gesehen zwei Grundfarbtöne: Durch die Sonne oder die Vegetation wird das Bild gelblich – wie hier in der Aufnahme von Michael Reubi – oder, was naheliegender ist, das Bild erhält durch den Nebel die unterschiedlichsten Grautöne.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Für diesen Mega-Flieger macht sogar der Nebel Platz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Polizei hebt Hanfanlage mit 4000 Pflanzen im Baselbiet aus
Die Baselbieter Polizei hat in Zunzgen BL eine Hanf-Indooranlage mit rund 4000 illegalen, THC-haltigen Pflanzen ausgehoben. Die Anlage ist professionell betrieben worden, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.
Zur Story