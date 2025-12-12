Und in etwa so dürfte es dann am Wochenende von oben her betrachtet aussehen. Bild: KEYSTONE

Eigentlich herrscht am Wochenende schönes Wetter, aber...

Milde Temperaturen, Sonne und höchstens ein paar Schleierwolken. Eigentlich würde das Wochenende wettertechnisch perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bieten, wäre da im Flachland nur nicht dieser Nebel.

In der Wetterküche bleibt es auch am Wochenende relativ ruhig. Hoch Ellinor sorgt für milde Temperaturen und Sonnenschein, der Himmel bleibt strahlend blau. Zumindest, wenn man in den Bergen ist. Dort herrschen weiterhin perfekte Bedingungen.

Im Flachland sieht es etwas anders aus. Da verdeckt zäher Nebel die Sicht auf die Sonne. Die Obergrenze liegt bei rund 700 bis 1000 Metern, darunter bleibt es mit maximal sieben Grad kühl und vorwiegend grau, berichtet Meteonews. Nur in der Nordwestschweiz hilft der Möhlinjet etwas nach und es könnte für elf Grad und etwas mehr Sonne reichen. Auch das Churer Rheintal bleibt von der Nebelsuppe verschont.

Im Flachland Nebel, darüber viel Sonne: Das Wochenendwetter zusammengefasst. Bild: Meteonews

Mit der neuen Woche kommt dann etwas mehr Schwung in die Sache. Feuchtere Luft sorgt am Montag allmählich für hohe Wolkenfelder, in den Alpentälern kommt der Föhn auf. Im Süden kann es am Dienstag sogar etwas Regen geben.

Nur im Flachland bekommt man davon wohl wenig mit, da ändert sich nämlich noch immer nichts. Nebel. Grau. Kühl. Und so bleibt es vorerst. Die Temperaturen gehen bis am Dienstag allmählich auf maximal fünf Grad zurück.

Die Prognosen vom Sonntag und dem Wochenbeginn. Bild: Meteonews

Wer Sonne braucht, sollte deshalb das Wochenende nutzen und in die Höhe gehen. Oder Richtung Süden. Dort ist das Wetter eher eintönig: Von Freitag bis Sonntag scheint die Sonne bei Temperaturen bis zu zwölf Grad. Aber immerhin bleibt hier der Nebel aus.

