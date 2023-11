Am Donnerstag gibt's Schnee im Flachland: Der Bund warnt

Am Donnerstag gibt’s Schnee im Flachland: Bund ruft Warnung aus

Bereits am Wochenende kamen Teile der Schweiz in den Genuss von Schnee, am Donnerstag wird nun das Flachland auch in anderen Regionen weiss überzogen.

Schnee bis ins Flachland, das erwartet uns am Donnerstag. So schön das auch klingt und so sehr du dich vielleicht freust, so wichtig ist es, darauf hinzuweisen, dass MeteoSchweiz auch vor dem Schnee warnt.

In der orange gestreiften Zone gilt: «Erhebliche Gefahr, Stufe 3 möglich». Bild: Screenshot MeteoSchweiz

Die Warnung gilt für weite Teile des Mittellandes von 00.00 Uhr am Donnerstag bis um 18 Uhr. Gewarnt wird in dem Gebiet für alle Höhenlagen. Als mögliche Auswirkungen werden Einschränkungen des Strassen-, Schienen- und Luftverkehrs sowie eine Verschlechterung der Passierbarkeit der Strassen genannt.

Oder auf gut Deutsch: Wenn du am Donnerstagmorgen zur Arbeit pendelst, tätest du gut daran, aufs Auto zu verzichten. Aber auch Busse dürften sich verspäten, die Reise mit Tram und Zug könnte interessant werden. Vielleicht möchtest du also in Erwägung ziehen, den Tag im Homeoffice zu verbringen.

Je weiter nordöstlich, desto länger wird es schneien. Es könnte zum Teil sogar bis zu 10 cm Schnee geben im Flachland. Am Freitag gibt es vereinzelt noch Schnee, im Mittelland sollte es aber weitgehend trocken bleiben.

Am Wochenende erreicht uns ein neues Hoch und es bleibt sonnig und kalt mit Höchsttemperaturen um 0 Grad von Samstag bis mindestens Dienstag.

(rbu)