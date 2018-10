Schweiz

Wetter: Nach dem Schnee folgt die Sintflut im Süden



Bild: KEYSTONE

Nach dem Schnee kommt die Sintflut – Wallis warnt vor Überschwemmungen

Frau Holle gibt schon mächtig Gas! Mit dem Ende der Sommerzeit sind in der Schweiz grosse Mengen an Schnee und Regen gefallen. Im Bündnerland gab es stellenweise mehr als 70 Zentimeter Neuschnee. Der Bahnverkehr war teilweise gestört.

Nun kommt im Süden der grosse Regen:

Das miese Wetter dürfte aber vor allem auf der Alpensüdseite anhalten und vor allem im Tessin für prekäre Verhältnisse sorgen. Bis am Dienstag werden mehr als 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Normalerweise erhält beispielsweise Locarno im ganzen Monat Oktober 140 Liter pro Quadratmeter.

Die Walliser Behörden rechnen für gewisse Regionen auf ihrem Kantonsgebiet mit rund 25 Zentimeter Regen in den nächsten 24 Stunden. In der Folge bestehe ein Risiko von Murgängen, Felsstürzen und Flussüberlaufen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Bevölkerung empfiehlt sie, sich nicht Wasserläufen zu nähern, unnötige Fahrten zu vermeiden und Aktivitäten im Freien zu meiden.

Schnee bis ins Flachland

Intensive Schneefälle im #Engadin!

Michael Z. sendet uns dieses Video aus St. Moritz, es schneit seit 22 Stunden jetzt ununterbrochen stark. Hier auf dem Radar auch gut zu verfolgen: https://t.co/S5MdT2Rs6J #Wetter #Schnee /FR pic.twitter.com/2qLWeLdesn — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) October 28, 2018

Die Schneefallgrenze fiel bis auf 500 Meter hinunter. So gab es etwa am Flughafen Zürich in der Nacht leichten Schneeregen. Liegen geblieben ist der Schnee allerdings erst ab einer Höhe von 700 bis 800 Metern, so etwa im Emmental oder in Mogelsberg SG. Auch im südlichen Wallis gab es zwischen 20 und 30 Zentimeter Schnee. Und sogar im Jura wurden auf der 1000 Meter über Meer gelegenen Stadt La Chaux-de-Fonds neun Zentimeter Schnee gemessen.

Bald wird es wieder wärmer

Aber keine Angst, liebe Wintermuffel. Bereits Mitte der nächsten Woche steigen die Temperaturen wieder über 10 Grad. Mit der weissen Pracht dürfte es somit rasch wieder vorbei sein. Noch am Sonntag erwarteten die Meteorologen einen Anstieg der Schneefallgrenze auf über 2000 Meter.

Hagelmassen und Eisbrocken türmen sich in Rom Video: srf/SDA SRF

(sda)

