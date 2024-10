Aufs Wochenende hin kriegst du noch etwas Good News zum Wetter

Mehr «Schweiz»

Der Freitag startete in der ganzen Schweiz eher verhalten: Vielerorts gab es dichte Wolkenfelder und teilweise auch Niederschläge. Auf den Nachmittag hin wird das Wetter aber besser: «Im Laufe des Tages stellt sich dann im Flachland mit einem Zwischenhoch recht sonniges und in den Alpen teilweise sonniges Wetter ein», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung. Im Süden wird sogar die 20-Grad-Marke geknackt.

Die Wetteraussichten für die nächsten sechs Tage.

Am Wochenende gilt es besonders ein Highlight zu beachten: den Kometen C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Dieser soll bereits am Freitag kurz nach Sonnenuntergang (18:45 Uhr) sichtbar werden. Die besten Verhältnisse zur Beobachtung stellen sich dann aber in der Nacht auf den Sonntag ein. Du willst den Kometen beobachten? Dann findest du hier alle wichtigen Informationen dazu.

So wird das Wochenende

Am Wochenende bietet sich wettertechnisch leider eher Programm in Innenräumen an. «Von morgen Samstag bis Montag dominieren im Norden die Wolken, morgen Samstag liegt im Flachland zudem teilweise Nebel», schreibt MeteoNews. Am Samstag läuft zudem eine Regenfront von Westen nach Osten durch die Schweiz, es dürfte also vielerorts auch nass werden.

Doch nun zu den Good News: Bereits im Laufe des Sonntages kehrt die Sonne zurück. Für den Beginn der nächsten Woche geben die Wettermodelle zwar noch kein eindeutiges Bild ab, doch dürften sich auch dann Nebel und Sonne wieder abwechseln. Dank eines Troges über Westeuropa mit Südlage stehen die Chancen auf einige Sonnenstrahlen aber gut.

Good News für nächste Woche: Ein Trog über Westeuropa bringt sehr milde Luftmassen in die Schweiz. Bild: meteonews

Weiter erreichen uns dabei sehr milde Luftmassen. Die Temperaturen könnten deshalb sogar im Norden wieder auf 20 Grad klettern. Bis Mitte Woche locken Föhnlagen und mögliche 25 Grad dann in die Alpentäler. (leo)