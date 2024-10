Video: watson/nico bernasconi

«Lieutenant Dan» ging wegen des Hurrikans viral – doch er hat eine düstere Vergangenheit

Nicht nur Hurrikan «Milton» schlägt in Florida aktuell hohe Wellen, sondern auch die Geschichte um einen skurrilen Mann, der ihn auf seinem Segelboot im Hafen von Tampa Bay ausharren wollte. Auf Social Media wurde er auf den Namen «Lieutenant Dan» – in Anlehnung an den gleichnamigen Charakter des Films «Forrest Gump» – getauft und Tausende Menschen verfolgten in den vergangenen Tagen angespannt sein Schicksal.

Nachdem «Lieutenant Dan», der eigentlich Joseph Malinowski heisst, bereits den Hurrikan Helene in seinem Boot überstanden hat, rieten ihm die Behörden eindringlich davon ab, sein Glück bei «Milton» erneut zu versuchen – aber ohne Erfolg. «Lieutenant Dan» blieb unnachgiebig und selbst der Polizeichef von Tampa höchstpersönlich konnte ihn nicht bewegen, das Boot zu verlassen.

Video: watson/nico bernasconi

Begonnen hat die ganze Saga bereits im September, berichtete NBC News. Terrence Concannon von der University of Tampa war auf seinem üblichen Schulweg unterwegs, als er auf etwas Ungewöhnliches stiess: einen Mann in einem Segelboot, der sich im Wind verfangen hatte und auf das Meer hinausgetrieben wurde. Concannon half, indem er den 54-jährigen Joseph Malinowski an einem Seil zurück ans Dock zog. Malinowski hatte sich geschworen, dort zu bleiben – egal, bei welchem Wetter. Die Begegnung war der Beginn des viralen Social-Media-Hypes um Malinkowski, der landesweite Nachrichtenstorys nach sich zog.

Malinowski lebt erst seit kurzem in auf seinem Segelboot in Tampa und ist seit zehn Jahren obdachlos. Concannon dokumentierte auf TikTok für Millionen von Zuschauern, wie Malinowski entschlossen war, den Sturm Helene in seinem Boot auszuharren – und dies auch tat. Malinowski, der – seitdem er im Alter von 16 Jahren von einem Auto angefahren wurde – nur noch einen Fuss hat, wurde bald auf den Namen «Lieutenant Dan» getauft. Dieser Charakter aus dem bekannten Film «Forrest Gump» ist ein ebenfalls einbeiniger Kriegsveteran, der auf einem Shrimp-Boot einen Hurrikan übersteht.

«Wenn das Wasser steigt, steigt auch mein Boot»

In den Tagen nach «Helene» organisierte Concannon ein «GoFundMe» für Malinowski und sammelte über 22'000 Dollar. Als dann «Milton» näher kam, drängte er ihn, zu evakuieren. Die Prognosen haben vor einer potenziell lebensbedrohlichen Sturmflut von über vier Metern gewarnt, und die örtlichen Behörden wiesen die Menschen darauf hin, die Evakuierungsgebiete zu verlassen, da sie sonst Gefahr laufen würden, vom Hurrikan getötet zu werden. Doch «Lieutenant Dan» wollte nicht. In mehreren Interviews und Videosnippets auf Social Media, erklärte er, dass, wenn das Wasser steige, auch sein Boot steige.

«Es ist der sicherste Ort, um den Hurrikan auszusitzen.» Joseph «Lieutenant Dan» Malinowksi

Auch ein Besuch der Polizei – und des Polizeichefs Lee Bercaw persönlich – konnten ihn nicht dazu bewegen. Zwar hatte die Bürgermeisterin von Tampa, Jane Castor, am Mittwochnachmittag (Ortszeit) verkündet, man habe Malinowski in einem Schutzraum in Sicherheit gebracht, aber offenbar hatte er sich kurz danach wieder aus dem Staub gemacht und war in sein Boot zurückgekehrt, wie mehrere Videos auf Social Media beweisen.

Das Schlimmste überstanden

In der Nacht, nachdem die schlimmste Sturmfront von «Milton» über Tampa Bay hinweggezogen war, machte sich Brian Entin, ein Reporter von NewsNation, auf die Suche nach ihm – und fand ihn wohlauf in seinem Boot. Ausserdem finden sich auf Social Media Snippets von einem Livestream, in dem Malinkowski in der Nacht anscheinend teilnahm. Darin verspricht ihm der Streamer Adin Ross, dass er ihm ein Boot im Wert zwischen 50'000 bis 100'000 Dollar kaufen werde.

Malinowski – ein zweifelhafter «Held»

Mit all dem plötzlichen Internet-Ruhm kam auch eine düstere Seite aus Malinowskis Vergangenheit zum Vorschein. So stellte sich heraus, dass er eine kriminelle Vergangenheit hat. Erst kürzlich soll er in Florida fast sechs Monate hinter Gittern gesessen haben, weil er einen Polizeibeamten geschlagen hatte, und letztes Jahr wurde er angeblich verhaftet, weil er versucht haben soll, eine Frau mit Benzin in Brand zu setzen, berichteten lokale Medien.

Ausserdem muss er sich noch in diesem Monat vor einem staatlichen Strafgericht in Tampa verantworten, um zu klären, ob das Segelboot rechtmässig überhaupt ihm gehört. Im vergangenen Jahr hatte er auch bereits Ärger mit dem Gesetz, weil er ein anderes Segelboot an der Ostküste Floridas versenkt hatte.

