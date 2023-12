Danke, «Fiona»! Das Wetter am Wochenende wird grossartig – aber dann …

Mehr «Schweiz»

Rechtzeitig auf das Wochenende wird es schön. Dank des neuen Hochs «Fiona». Und zumindest in den Bergen wird es dadurch am Samstag und Sonntag so richtig schönes Wintersportwetter geben.

Dem Schneevergnügen in den Bergen steht an diesem Wochenende nur wenig entgegen. screenshot: arosalenzerheide.swiss

Doch bis es so weit ist, steht am Freitag ein «Übergangstag» an, wie es MeteoSchweiz auf X formuliert:

Sprich: Nach dem vielen Regen der vergangenen Tage halten sich vielerorts am Freitag hochnebelartige Wolken teilweise hartnäckig. Doch bereits ab dem Nachmittag soll das Wetter aus Westen freundlicher werden.

Oder wie es SRF Meteo auf «X» formuliert: «Am zentralen und östlichen Alpennordhang bleiben die Wolken am zahlreichsten und es gibt am Vormittag letzte Flocken.»

Doch dann, noch einmal schlafen, wird es soweit sein. Das erste Wintersport-Wochenende der neuen Saison steht an:

Laut MeteoNews dürfte dieses Wetter dann auch noch in die neue Woche hineinreichen. Allerdings nicht allzu lang. Und erst recht in tiefen Lagen wirds dann bald wieder nass. (sat/ch media)