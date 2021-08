Geniesse den Sommer am Wochenende, den nächste Woche ist er (fürs Erste) wieder vorbei

30 Grad, kein Witz! Diese Woche startet der Hochsommer endlich durch

Der gefühlt schlimmste Sommer aller Zeiten nimmt endlich eine positive Wendung. Wie Meteoschweiz mitteilt, steigen die Temperaturen ab Montag steil an.

Bis am Freitag soll das Thermometer auf hochsommerliche 30 Grad Celsius steigen. Gut möglich also, dass bald die Aare richtig bebadbar sein wird – zum ersten Mal in dieser Saison.

(amü)