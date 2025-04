Auf der Zufahrtsstrasse zum Autoverlad Kandersteg musste der Schnee geräumt werden. Bild: KEYSTONE

Arbeiten dauern an: Lage im Süden der Schweiz beruhigt sich

Nach den Unwettern in Teilen der Schweiz hat sich die Lage im Berner Oberland grösstenteils beruhigt. Bei rund 3400 Haushalten war die Stromversorgung allerdings noch beeinträchtigt.

Die BKW-Teams hätten ihre Reparaturarbeiten wieder aufgenommen, hiess es bei der Medienstelle des Stromanbieters am Freitagmorgen auf Anfrage von Keystone-SDA. Betroffene Anschlüsse würden laufend an Netz angeschlossen. Ziel sei, dass im Laufe des Tages wieder alle Stromanschlüsse liefen. Es seien 35 Teams mit bis zu vier Leuten im Einsatz, so der BKW-Sprecher. Die Reparaturen gestalteten sich laut Angaben vom Donnerstag schwierig.

Laut Kantonspolizei Bern gab es im Berner Oberland keine weiteren Einschränkungen mehr, wie es auf Anfrage hiess. Auch im Tessin beruhigte sich die Situation am Freitag, wie eine Journalistin von Keystone-SDA berichtete.

Gesperrte Bahnstrecken im Wallis

Anders sieht es etwa im Wallis aus: Im öffentlichen Verkehr gab es weiterhin Einschränkungen. Laut SBB war die Strecke zwischen Visp und Zermatt bis am Freitagnachmittag gesperrt. Weil auch die Strasse zwischen Visp und Täsch gesperrt ist, können keine Ersatzbusse verkehren. Und auch die Strecke zwischen Zermatt und Disentis blieb voraussichtlich bis am Abend gesperrt. Auf der Simplonachse nahm der Bahnverkehr den Betrieb mittlerweile wieder auf, wie die SBB am Morgen mitteilten. Die italienischen Bahnen hätten die Strecke freigegeben.

Die Strecke zwischen Visp und Zermatt war auch am Freitag noch gesperrt. Bild: Keystone

Weiterhin besondere Lage

Der Staatsrat Wallis erhielt am Freitag die besondere Lage aufrecht. Wegen der starken Schneefälle könnten Lawinen und umstürzende Bäume in jeder Höhe auftreten. Es komme zudem weiterhin zu zahlreichen Störungen auf Strassen und im öffentlichen Nahverkehr. Anweisungen der Behörden seien strikt zu befolgen, hiess am Freitag auf Alertswiss, dem Warndienst des Bundes. (sda/vro)