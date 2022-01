Es stürmt und schneit die nächsten Tage – zumindest in den Bergen

Es schneit die nächsten Tage – zumindest in den Bergen

In den nächsten Tagen wird es schneien – zumindest in den Bergen. Die einen frohlocken deswegen, die anderen verkriechen sich unter eine Decke und harren auf den Sommer.

Egal zu welcher Kategorie Schneemann oder -frau du gehörst: Diese drei Punkte interessieren jetzt alle (durchaus aufgrund unterschiedlicher Motive).

Schnee? Schnee! Ich will Schnee-Engel in die unberührte weisse Pracht zaubern! Schnee! Ein Winter ohne Schnee ist wie ein Fussballspiel ohne Ball! Schnee verreis! Ich will nur die Antworten sehen, denn ich habe keine Meinung zu Schnee. Ich bin "neutral".

Was kommt auf uns zu?

Tief «Odette» und die dazugehörige Kaltfront sorgen für einen winterlichen Wochenstart. Odette bringt stürmische Tage: In den Alpentälern werden Böen von 50 bis 80 km/h erwartet und in den Bergen soll es lokal sogar Orkanböen von 100 km/h geben, wie Meteonews Schweiz schreibt.

Felix Blumer von SRF Meteo meint, dass ab Montagmittag bis am späten Mittwochabend in den östlichen Alpen Schneeflocken fallen werden. Es soll Schneemengen zwischen 60 und 100 Zentimeter geben. Meteonews Schweiz prognostiziert sogar 150 Zentimeter Neuschnee. Entsprechend warnen die Wetterdienste vor Lawinengefahr in den Bergen.

Zudem wird prognostiziert, dass bereits ab 500 Höhenmetern Schnee fallen soll. Im Flachland soll es allerdings nur am Montagabend und am Dienstagvormittag stellenweise schneien.

Muss ich mich warm einpacken?

Blumer sagt, dass es trotz der Böen und des Schnees in den Bergen für die Jahreszeit eher warm sei. Zwar könne es Schnee bis ins Flachland geben, aber wirklich kalt werde es in den kommenden Tagen trotzdem nicht.

Darf sich die ganze Schweiz ob der weissen Pracht freuen?

Nein. Im Tessin ist es warm – und trocken. So wurden am Sonntag in Lugano milde 21,4 Grad gemessen.

Allerdings bergen die milden Temperaturen und die Trockenheit auch eine Waldbrandgefahr. In den Hügeln von Gambarogno am Lago Maggiore brennt seit dem frühen Sonntagmorgen der Wald. Das Feuer wütet inzwischen auf einer Fläche von mindestens sechs Hektaren und war auch am Montagnachmittag noch nicht unter Kontrolle. Am späten Sonntagabend mussten 32 Personen im Dörfchen Indemini in Sicherheit gebracht werden.

(yam, mit Material der sda)