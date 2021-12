1 Flasche Ruby Port

Honig

Zitrone, in Räder geschnitten und mit Nelken gespickt



Portwein mit derselben Menge Wasser (1:1) in einer Pfanne zum Siedepunkt bringen – aber nicht kochen lassen. Derweil die Zitronen/Nelken vorbereiten und vorsichtig in die Pfanne geben. Hitzebeständige Gläser hervornehmen und in jedem ein TL mit grosszügig viel Honig geben (die Löffel dabei im Glas lassen). Heissen Port in die Gläser einschenken, dabei jedes mit den Honiglöffeln vorsichtig rühren. In jedes Glas eine Zitronenscheibe geben.