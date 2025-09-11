Die Bergbahn auf dem Hohen Kasten bei herbstlichem Wetter, 4. November 2024. Bild: keystone

Am Wochenende wird es nochmals sonnig, doch aufgepasst: Das Wetter kann schnell umschlagen

Das Wochenende steht bald an und beim aktuellen Wetter – wechselhaft, aber warm – fragt man sich: Kann man noch in die Badi oder auf eine grössere Wandertour?

So sehen die Prognosen aus:

Freitag

Auf der Alpennordseite wird es am Freitag im Verlauf des Tages trocken und sonnig. Am Alpennordhang hingegen ist mit bewölktem Wetter zu rechnen. In den tieferen Lagen sind Höchstwerte um 20 bis 22 Grad möglich.

Auf der Alpensüdseite wird es am Nachmittag ebenfalls ziemlich sonnig. Im Tessin kann es bis zu 24 Grad, im Engadin bis 19 Grad werden. Allerdings sind lokale Schauer nicht ausgeschlossen.

Samstag

In der Zentral- und Ostschweiz sowie im Wallis kann man sich am Samstagmorgen über sonnige Abschnitte freuen. Gegen Nachmittag ziehen teils kräftige Schauer auf.

Auf der Alpensüdseite sieht es weniger gut aus – wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Zeitweise gibt es Schauer und Gewitter.

Sonntag

Auf der Alpennordseite startet der Tag stark bewölkt, im Laufe des Tages soll es aber trocken und sonnig werden.

Und auch auf der Alpensüdseite sehen die Prognosen gut für einen «Schwumm» oder eine Wanderung aus: Im Tessin wird es ziemlich sonnig mit Temperaturen bis 24 Grad. Im Engadin wird es um die 14 bis 18 Grad. Im Unterengadin kann es vormittags allerdings noch letzte Schauer und ein paar letzte Quellwolken geben.

(cst)