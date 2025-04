Der zweite vom 19. bis 22. November: Damals fiel im Westen und Norden «ausserordentlich viel» Schnee bis in tiefe Lagen, wie weiterzulesen war. Im Dezember schneite es wiederholt, was zu «weissen Weihnachten» führte.

Der Winter 2024/2025 liege in den Top zehn der mildesten Winter seit Messbeginn 1864. Ausserdem sei er in den Schweizer Alpen, und besonders im Osten, schneearm gewesen. Der Hauptgrund für den wenigen Schnee seien die wenigen Niederschläge zwischen November 2024 und April 2025 im Grossteil der Schweizer Alpen gewesen, schrieb das Institut.

Vom 1. Oktober bis zum 14. April 2025 sind dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) 172 Schadenlawinen, also Lawinen, bei welchen Personen oder Sachen zu Schaden gekommen sind, gemeldet worden, wie das Institut am Dienstag auf seiner Webseite schrieb. 156 davon seien durch Personen ausgelöst worden.

Frau nach Gewaltdelikt in Heerbrugg SG schwer verletzt

Eine 59-jährige Frau ist am Montag in Heerbrugg SG bei einem Gewaltdelikt schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei St.Gallen fand das Opfer in einem Einfamilienhaus an der Kugelstrasse und nahm wenig später einen Tatverdächtigen fest, wie sie in einer Mitteilung schrieb.