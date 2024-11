13 Punkte zur Schweizer Bevölkerung, die dir zeigen, wie wir leben

Das Bundesamt für Statistik (BfS) publizierte heute die angepassten Daten zur «Bevölkerung der Schweiz im Jahr 2023». Die Grafiken zeigen die aktuelle demografische Situation und wie sich diese in den letzten Jahren entwickelte. Wir präsentieren hier die wichtigsten Grafiken daraus.

Bevölkerung

1990 lebten noch rund 6,8 Millionen Menschen in der Schweiz, 2023 waren es knapp 9 Millionen. Im Juni 2024 wurde diese Marke übertroffen. Knapp drei Viertel besitzen einen Schweizer Pass, mehr als ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner lebt alleine.

Bild: BFS 2024

Immer weniger Kinder

Pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden 2023 neun Kinder geboren. In jeder Generation hat diese Quote abgenommen. 1960 lag sie noch bei fast 20 und damit rund doppelt so hoch.

Bild: BFS 2024

Zivilstand bei Geburten

Von den rund 80'000 Lebendgeburten erfolgten rund 24'000 ausserhalb der Ehe. Männer sind bei der Geburt des ersten Kindes im Schnitt 35,3, Frauen 32,4 Jahre Jahre alt.

Bild: BFS 2024

Alter beim Todesfall

Der insgesamt steigende Trend der Anzahl Todesfälle hängt mit der demografischen Alterung in einer wachsenden Bevölkerung zusammen. In der Altersklasse der 80-Jährigen oder Älteren ist die Zunahme besonders markant.



Bild: BFS 2024

Lebenserwartung steigt

Die Lebenserwartung stieg auch 2023 weiter an. Wer im letzten Jahr auf die Welt kam, wird im Schnitt 85,8 Jahre (Frauen), respektive 82,2 Jahre (Männer) alt.

Bild: BFS 2024

Weniger Eheschliessungen

Abgesehen von der Covid-Pandemie gab es 2023 so wenige Eheschliessungen wie noch nie. Zurückgegangen sind 2023 erneut auch die Scheidungen.

Bild: bfs 2024

Wer heiratet

Mehr als 1700 gleichgeschlechtliche Paare gaben sich zwischen 2022 und 2023 das Ja-Wort.

Bild: BFS 2024

So lange hält die Ehe

Wenn die Ehe geschieden wird, war das Paar im Schnitt 15,7 Jahre verheiratet. Männer lassen sich am häufigsten mit knapp 51 Jahren scheiden, Frauen mit rund 46 Jahren. Von den fast 16'000 Scheidungen im letzten Jahr, hatte rund die Hälfte noch unmündige Kinder.

Bild: BFS 2024

Ein- und Auswanderung

Der mit Abstand grösste Teil der Einwanderinnen und Einwanderer kam 2023 aus Europa, rund ein Viertel aus der Ukraine. Dahinter folgt Deutschland mit rund 26'000 Einwanderungen. Deutsche verliessen auch am meisten das Land. 2023 waren es fast 12'000.

Bild: BFS 2024

Zu- und Wegzüge in den Kantonen

Innerhalb der Schweiz weisen Freiburg und Schaffhausen den grössten Binnenwanderungssaldo von über fünf Prozent aus. Die grösste Binnenabwanderung verzeichnet Basel-Stadt.

Bild: BFS 2024

Immer mehr Ältere

Rund 1,7 Millionen Menschen in der Schweiz sind über 65 Jahre alt, über 2000 Personen hatten 2023 ihren 100. Geburtstag schon hinter sich.

Bild: BFS 2024

Bevölkerungswachstum

Drei Grundszenarien werden vom BfS zum Bevölkerungswachstum berechnet. Das Referenzszenario (A-00-2020) schreibt die Entwicklungen der letzten Jahre fort. Das «hohe» Szenario (B-00-2020) beruht auf einer Kombination von Hypothesen, die ein stärkeres Bevölkerungswachstum zur Folge hätten, während das «tiefe» Szenario (C-00-2020) Hypothesen kombiniert, mit denen das Bevölkerungswachstum geringer ausfällt. Im Szenario B hätte die Schweiz im Jahr 2050 rund 11,5 Millionen Einwohnende.

Bild: BFS 2024

Altersstruktur

Die Altersstruktur verschiebt sich nach oben. Sind 2023 noch 1,7 Millionen der Einwohner über 65 Jahre alt, werden es 2050 rund 2,7 Millionen sein. Auf jede Person im Rentenalter fallen dann rund zwei erwerbsfähige Personen.

Bild: BFS 2024

(fox)