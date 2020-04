Willst du Schutzmasken kaufen? Diese Online-Shops haben noch welche auf Lager

Schweiz

Coronavirus: Diese Online-Shops haben noch Schutzmasken auf Lager



Seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie ist die Nachfrage nach Atemschutzmasken explosionsartig gestiegen. Die Schweiz verharrte lange Zeit auf dem Standpunkt, dass Schutzmasken keinen effektiven Schutz bieten würden. Auch die WHO vertritt diesen Standpunkt.

Mittlerweile hat sich der Wind jedoch etwas gedreht und der Bund will in Werbespots nun zumindest zeigen, wie man Atemschutzmasken richtig trägt. Auch in den diversen Geschäften, die bald wieder öffnen dürfen, wird ein Mundschutz empfohlen.

Doch woher kriegt man die gefragten Masken überhaupt? Immerhin bekundete selbst der Bund mühe, genügend Schutztmasken für das medizinische Personal in der Schweiz aufzutreiben. Um die ganze Schweiz für die nächsten drei Monate zu versorgen, bräuchte es rund 360 Millionen Masken.

Wir haben uns ein bisschen umgesehen und eine Liste mit Händlern erstellt, die noch Masken auf Lager haben. Bei der Liste handelt es sich ausschliesslich um Online-Shops.

deinschutz.ch

Auf der Internetseite deinschutz.ch gibt es sowohl Masken, als auch anderes Schutzmaterial wie Handschuhe oder demnächst sogar sogenannte Face-Shields für Coiffeure zu kaufen.

Auf Anfrage bestätigte deinschutz, dass man noch gut 50'000 Hygieneschutzmasken auf Lager habe, nächste Woche sollen nochmals mindestens 200'000 dazukommen. Auch FFP2-Masken führt der Händler im Angebot.

Ein 50er Set einfache Hygieneschutzmasken gibt es für knapp 50 Franken zu kaufen, die Lieferzeit beläuft sich auf circa zwei Wochen.

schutzmaske-schweiz.ch

Bei dem Anbieter schutzmaske-schweiz.ch wird nur eine Art von Schutzmaske verkauft. Sie ist dreilagig und laut eigenen Angaben bis zu 100 Mal waschbar. Das schlägt sich auch im Preis nieder: 18,95 kostet ein Stück, Mindestbestellmenge sind 10 Masken.

Schutzmaske-Schweiz liess auf Anfrage verlauten, noch 13'000 Masken auf Lager zu haben, jede Woche würden circa 120'000 dazukommen. Die Lieferfrist soll zwei Tage betragen.

wasdazu.ch

Auf der Plattform wasdazu.ch gibt es sowohl einfache Hygienemasken wie auch FFP2-zertifizierte Masken zu kaufen. Der Strückpreis für Hygienemasken liegt bei rund 1.50 Franken, also etwas höher als bei der Konkurrenz. Einzeln kosten sie 1.75 Franken pro Stück.

Die aktuelle Lieferfrist wird mit einer Woche angegeben, der Händler war telefonisch nicht zu erreichen. Auf dem Vergleichsportal toppreise.ch erhielt die Plattform eine durchschnittliche Bewertung von 5.6 von 6, 142 Rezensionen wurden abgegeben.

amorana.ch

Der Online-Erotik-Shop amorana.ch hat ebenfalls noch einfache Hygienemasken im Angebot. Die Bestände schwinden aber rasch, wie es auf Anfrage heisst.

Die 50er-Packung ist bereits ausverkauft, hier wird mit einer Lieferung Anfang Mai gerechnet. Die 10er-Packung ist jedoch noch erhältlich und sollte bereits am Folgetag geliefert werden. Kostenpunkt: 17.90 Franken, also rund 1.80 Franken pro Stück.

ricardo.ch

Auf der bekannten Handelsplattform ricardo.ch gibt es eine Vielzahl an Schutzmaskenangeboten. Es ist jedoch Vorsicht geboten: Unter den Angeboten befinden sich auch viele, die nicht seriös sind.

Ricardo geht gemäss eigenen Angaben strikt gegen solche falsche oder überteuerte Inserate vor. Tausende Anzeigen seien schon gelöscht worden. Auch erlaubt die Handelsplattform nur noch Maskeninserate zum Fixpreis, Auktionen sind nicht mehr möglich.

Vor einen Kauf sollte man sich also gut über den Anbieter informieren. Wie sehen die Kundenrezensionen aus? Gab es Beschwerden? Kam die Ware immer an?

Ist man sich der Legitimität eines Verkäufers sicher, so kann man auch auf Handelsplattformen wie Ricardo Masken zu einem vernünftigen Preis kaufen. (dfr)

Kennst du noch mehr Onlinehändler, die Schutzmasken verkaufen? Schreib es in die Kommentare!

