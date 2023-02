Schweizer Hotels wieder deutlich stärker ausgelastet

Hier kommen 8 neue Hotels in der Schweiz, welche dir eine sagenhafte Auszeit bieten

Die definitiven und absoluten Zahlen zu den Logiernächten sowie weitere Informationen zu den Hotelübernachtungen im Januar 2023 veröffentlicht das BFS am 7. März.

Die während der Pandemie gesehenen aussergewöhnlich hohen Gästezahlen bei den einheimischen Touristen werden sich also im laufenden Jahr wohl nicht wiederholen. Bei den europäischen Gästen erwartet Nydegger nach der starken Erholung im Vorjahr zudem eine Stagnation. Das inflationäre Umfeld bremse die Reiselust der Europäer.

Die Erholung könnte aber im laufenden Jahr bald ihr Ende finden. «Wir rechnen noch nicht damit, dass im laufenden Jahr bereits wieder ganz das Niveau von 2019 erreicht wird», sagte Schweiz Tourismus-Direktor Martin Nydegger am (gestrigen) Donnerstag anlässlich der Jahresmedienkonferenz von Schweiz Tourismus.

Damit setzt die Schweizer Hotellerie im ersten Monat des laufenden Jahres an die starke Erholung im Vorjahr an. Über das gesamte Vorjahr 2022 hinweg stieg die Anzahl der Logiernächte um 29 Prozent auf 38.2 Millionen. Zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019 fehlten nur noch gut 3 Prozent.

19 Gemeinden im Kanton Bern senken im Jahr 2023 den Steuerfuss, in 14 wird in diesem Jahr eine höhere Steueranlage verrechnet. An der Spitze gibt es keine Änderung. Das sind die Steuerparadiese aller 363 Berner Gemeinden.

Der Kanton Bern hat alle Steueranlagen der 363 Gemeinden zusammen und diese kürzlich publiziert. In sieben Gemeinden ist diese noch nicht definitiv (Biel/Bienne, Gündlischwand, Herzogenbuchsee, Langenthal (Langenthal/Untersteckholz), Langenthal (Obersteckholz), Moutier und Plateau de Diesse). Einzig in Moutier wurde die Steueranlage um 0,10 Einheiten auf 2,04 angehoben.