Personalmangel in Notfall- und Intensivstationen

Doch dies wird den Personalmangel wohl noch nicht ganz aus dem Haus schaffen. «Wir dürfen nicht müde werden und müssen weiterhin an kreativen Lösungen arbeiten, so Amar Abbas. (cst)

So kontaktierte das Tibets beispielsweise ehemalige Mitarbeitende – in der Hoffnung, dass diese Arbeitskräfte vermitteln. Und diese Vermittlung wird gar vergütet – mit Essensgutscheinen im Wert von CHF 200.-. Die Vermittlung müsse auch gewisse Anreize haben, finden die Betreiber.

Weiter hat sich das Unternehmen verschiedene Aktionen gestartet, um auf die vielen offenen Stellen aufmerksam zu machen. «Wir setzen all unsere kreativen Hebel in Kraft, um auf offenen Stellen aufmerksam zu machen», sagt Amar Abbas.

Um die lange Liste der offenen Stellen zu verkürzen, hat das Tibits nun dazu entschieden, auch Quereinsteiger:innen, Senior:innen, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Expats einzustellen. «Alle, die motiviert sind und unsere Werte vertreten, sind bei uns willkommen», sagt der Marketingleiter Amar Abbas. Man müsse auch nicht vegan kochen können, um sich für eine Stelle in der Küche zu bewerben. Dies sei Teil der Einschulung.

Amar Abbas glaubt, dass viele, die sich während der Pandemie umschulen liessen, Gefallen an flexibleren Arbeitszeiten gefunden haben. Denn viele der Branche habe es zu sogenannten 9-to-5-Job gezogen. Besonders hoch im Kurs gestanden seien Jobs in der Versicherungsbranche und bei Callcentern, die «günstiges Personal» rekrutierte.

Doch seit gut einem halben Jahr sind die praktisch alle Massnahmen aufgehoben. Die Restaurants sind gut besucht. Die grosse Frage also: Wo sind die Arbeitskräfte hin? Warum kehren sie der Gastrobranche weiterhin den Rücken zu?

Über 200 Stellen sind beim Schweizer Restaurant und Take-Away-Anbieter Tibits derzeit offen. Das Unternehmen sucht dringend Personal. So dringend, dass die Personalsuche nun komplett umgekrempelt wurde.

