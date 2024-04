Überbauung in Genf. Bild: KEYSTONE

Angebotsmieten in der Schweiz steigen auch im März

Die Angebotsmieten für Wohnungen in der Schweiz sind im März erneut gestiegen. Bis auf drei Kantone zeigte die Entwicklung der Preise überall nach oben.

Der Homegate-Mietindex für Angebotsmieten, der vom Immobilienmarktplatz Homegate in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhoben wird, ist laut einer Mitteilung vom Dienstag im März gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 126,8 Punkte gestiegen.

Bis auf die beiden Appenzell, Thurgau und Basel Stadt haben sich die ausgeschriebenen Wohnungen in allen Kantonen verteuert. Die deutlichsten Erhöhungen im Vergleich zum Vormonat gab es in den Kantonen Schaffhausen (+3,5 Prozent), Nidwalden (+2,5 Prozent) und Zürich (+1,2 Prozent).

Gegenüber dem Vorjahr haben die Mieten insgesamt um 5,5 Prozent angezogen, wobei die Teuerungsraten in den Kantonen Schaffhausen, Zürich und Nidwalden im zweistelligen Prozentbereich lag.

Unterschiedliche Veränderung in Städten

Bei den acht untersuchten Städten zeigte sich im März ein ähnliches Bild wie im Februar: Einzig in Luzern und Basel sind die Angebotsmieten im Monatsvergleich etwas zurückgegangen. Alle anderen untersuchten Städte weisen eine Zunahme auf, am stärksten Zürich mit einem Plus von 1,8 Prozent.

Der Index von Homegate und der ZKB misst die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote. (sda/awp)