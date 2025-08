Schweizer Hotellerie winkt Rekordjahr – dank Gästen aus diesen Ländern

Über die gesamten sechs Monate ist der Anstieg den ausländischen Touristen zu verdanken. Diese sorgten für 10,4 Millionen Übernachtungen – ein Plus von 3,0 Prozent. Bei den Schweizerinnen und Schweizern waren es dagegen mit 10,0 Millionen hauchdünn weniger (-0,3%) als im Vorjahr.

Damit setzt sich die positive Entwicklung im laufenden Jahr fort. Abgesehen vom Februar zählte die hiesige Hotellerie bisher in jedem Monat mehr Übernachtungen als noch vor einem Jahr. Im ersten Semester insgesamt waren es 20,4 Millionen Übernachtungen – das sind 1,4 Prozent mehr.

Mit 4,15 Millionen Logiernächte waren es im Juni 1,8 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Überraschend kommt das nicht – erste provisorische Schätzungen des BFS hatten den Anstieg bereits angekündigt.

Ferien in der Schweiz sind weiterhin überaus beliebt.

Ferien in der Schweiz sind weiterhin überaus beliebt. Bild: Shutterstock

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So sieht das neue Ferienresort von Nordkorea aus

Nach Zoff: Lyles und Bednarek duelliern sich auch in Lausanne +++ Mboko (18) im Halbfinal

Netanjahu will kompletten Gazastreifen besetzen

Jashari-Wechsel in Serie A angeblich fix +++ Newcastle erhöht Angebot für Sesko

Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert

Diese E-Auto-Marken überzeugen ihre Kunden – an der Spitze überrascht ein Neuling

Trump will Zölle gegen Russland-Energiepartner Indien erhöhen

Wolf im Kanton Wallis geschossen

Walliser Wildhüter haben am Montag in der Region Goms einen Wolf geschossen. Die zuständigen Behörden hatten zuvor sieben getötete Nutztiere in geschützten Situationen gezählt.