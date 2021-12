Omikron, oh Omikron:

Die Omikron-Variante des Coronavirus dürfte nach Einschätzung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) auch in der Schweiz dominant werden. Für eine Prognose, wann dies geschehen werde, sei es aber zu früh.



Vieles deute darauf hin, dass Omikron sehr ansteckend sei und sich rasch ausbreiten werde, sagte Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit im BAG, am Freitag vor den Medien in Bern. Die derzeitigen Pläne des Bundes basieren auf der Annahme, dass es ab Januar mehr Ansteckungen mit der Omikron- als mit der Delta-Variante geben wird. Für eine genaue Vorhersage fehlten in der Schweiz die Daten, so Mathys.