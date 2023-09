Gestörter Schlafrhythmus erhöht Parkinson-Risiko

In der Studie zeigte sich, dass Fliegen, die genetisch so manipuliert waren, dass sie keinen circadianen Rhythmus hatten, stärkere Schäden davon trugen. Laut den Forschenden bedeutet dies, dass dieser Rhythmus eine Schutzfunktion wahrnimmt.

Eine entscheidende Rolle spiele dabei die biologische Uhr, so die Forschenden weiter. In der Wissenschaft wird diese Circadiane Rhythmik genannt. Während des circadianen Rhythmus gibt es Zeiten im Tagesverlauf, zu denen bestimmte Hormone und Substanzen im Körper erhöht oder verringert werden.

Eine gestörte biologische Uhr erhöhe also das Risiko für neurodegenerative Krankheiten wie Parkinson, teilte die Universität Genf am Donnerstag mit.

Die Schweiz will aktuell keine Grenzkontrollen im Süden einführen. Das sagte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider am Donnerstag am Rande des Treffen der EU-Innenministerinnen und -minister in Brüssel.